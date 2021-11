Un chien de 11 ans épileptique bloqué 24 heures dans le trou d'un parc

En Angleterre, un chien sénior a été sauvé par les pompiers après s’être retrouvé pris au piège dans un trou. Epileptique, l’animal était en grand danger jusqu’à l’intervention des soldats du feu, qui ont fourni de gros efforts pour creuser une sortie et lui permettre de retrouver l’air libre.

La promenade au parc a mal tourné pour Freddy, un croisé Jack Russell Terrier de 11 ans. Coincé dans un trou, il a finalement été sauvé le lendemain par les pompiers, comme le rapportait la BBC le mardi 23 novembre.

Le chien accompagnait son maître Richard Hill, qui se trouvait à Royal Sutton Coldfield, dans les Midlands de l’Ouest, pour quelques jours afin de s’occuper de sa mère. Lundi soir, l’homme et son compagnon à 4 pattes se baladaient à Sutton Park quand le canidé s’est faufilé dans une étroite cavité dont il parvenait plus à s’extirper.

Entretemps, Richard Hill l’avait perdu de vue. Plus le temps passait, plus son inquiétude montait, d’autant plus que sn vieil ami est épileptique. Il a réussi à localiser l’animal en suivant ses pleurs et aboiements de détresse. Après avoir passé la nuit à tenter, en vain, de le sauver, il a appelé les secours et leur a transmis la localisation exacte de Freddy en utilisant une application de géocodage. Des précisions livrées par le service d’incendie et de secours des Midlands de l’Ouest.

Freddy sauvé au bout de plusieurs heures d’effort

Mardi matin, pompiers locaux et unité de sauvetage spécialisée venue de Wednesbury sont arrivés sur les lieux. Ils se sont aussitôt mis à creuser pour créer une issue permettant au chien de sortir de lui-même. Après des heures d’effort, Freddy était enfin libre.

Sain et sauf, il a aussitôt rejoint son maître. Celui-ci dit avoir retenu la leçon et promet de ne plus promener son chien sans laisse.