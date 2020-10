Un chien dans l’impossibilité d’être accueilli au sein d’un refuge voit sa vie basculer quand les bénévoles lui offrent une session toilettage

Un passage chez le toiletteur a tout changé pour ce chien de refuge qui n’intéressait aucune famille. Cela lui a même sauvé la vie, puisqu’il risquait l’euthanasie.

Pour Charlie, un croisé Terrier, la vie était extrêmement dure dans les rues de Los Angeles où il errait après avoir été abandonné. Le chien était livré à lui-même et terrifié. Son poil était en très mauvais état, recouvert de saleté et formant de nombreux nœuds qui lui causaient douleur et inconfort.

Quand il a été repéré par des passants et qu’il a été emmené dans un refuge, on pouvait penser que son cauchemar allait prendre fin, mais ce n’était pas le cas. L’établissement où il avait atterri est de ceux qui pratiquent l’euthanasie quand un animal est jugé non-adoptable. Passé un certain délai, il est éliminé pour faire de la place à un autre.

Parce qu’il était en permanence nerveux et recroquevillé sur lui-même, mais aussi en raison de son aspect, Charlie n’intéressait aucun des visiteurs qui venaient adopter, comme le raconte Animal Channel. Le pauvre chien était à une semaine de l’euthanasie, quand l’équipe du refuge a eu une idée ; lui offrir un « relooking ».

Les bénévoles l’ont, en effet, emmené chez le toiletteur. Après un bon bain et quelques coups de tondeuse, de ciseaux et de brosse, le quadrupède était méconnaissable. Sa transformation n’était pas que physique, puisque, débarrassé des nœuds qui lui faisaient si mal, Charlie avait retrouvé son calme et sa joie de vivre.

La stratégie a payé. 3 jours seulement après son retour au refuge, une famille d’adoption a été trouvée pour le canidé, qui a ainsi eu la vie sauve et a pu en commencer une nouvelle au sein d’un foyer aimant.

A lire aussi : Aidée par son Berger Allemand, cette jeune fille a compris comment contourner l’autorité parentale avec une facilité déconcertante ! (Vidéo)