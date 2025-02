Un chien cumulant 9 mois de cavale a contourné tous les pièges avant de baisser sa garde

Scrim, un chien de type Terrier, a disparu pendant 6 mois, puis 3 l’année suivante. Le fugueur était sous la garde de Michelle Cheramie, propriétaire du refuge Zeus's Place et sauveteuse expérimentée. Pourtant, la boule de poils est parvenue à contourner tous ses pièges et a même disparu des radars tandis qu’elle disposait d’un traceur. Le jour de sa capture a été une libération pour sa sauveteuse.

Cette dernière avait du mal à dormir sur ses 2 oreilles depuis que Scrim avait fugué pour la seconde fois. L’année précédente, le quadrupède s’était échappé du jardin de ses adoptants, rapportait le Guardian. Pendant 6 mois, le fugueur a été recherché sans relâche, d’autant plus que les conditions extérieures étaient particulièrement rudes.

En effet, la Nouvelle-Orléans (États-Unis), a connu un ouragan ainsi que des épisodes de grosse chaleur. Scrim, livré à lui-même, a dû s’en sortir comme il le pouvait. Il a finalement été capturé une demi-année après sa disparition et Michelle a décidé de le garder chez elle.

Un expert en fugue

A priori, Scrim n’avait aucune chance de s’échapper du domicile de la bienfaitrice. Mais le spécialiste de l’évasion a repéré une issue et n’a pas hésité à la prendre. Il s’agissait d’une fenêtre protégée par une moustiquaire. Le toutou a rongé cette dernière, puis a sauté du 2eme étage avant d’atterrir 4 mètres plus bas sur une allée.

Sa cavale a alors commencé et des bénévoles l’ont traqué pendant 3 mois. Comme Michelle connaissait son tempérament d’aventurier, elle lui avait placé un traceur GPS afin de le localiser en cas de fuite. Malheureusement, la pile de ce dernier ne fonctionnait plus et il n’était donc pas possible de le retrouver.

Zeus' Place / Facebook

Une nouvelle inespérée

Le chien a été repéré ici et là par divers témoins. De nombreux pièges ont été installés dans différentes zones, mais Scrim ne se laissait pas avoir. Du moins, jusqu’à ce que l’appel de la nourriture soit bien trop fort pour y résister. Michelle a reçu l’appel qu’elle attendait tant le 11 février dernier. Le chien avait été capturé non pas par l’un de ses pièges, mais par un dispositif pour chats !

Quoi qu’il en soit, il était bel et bien là et pu être conduit chez un vétérinaire. Il devra suivre un traitement pour divers problèmes de santé. Une fois remis sur pattes, Michelle lui trouvera une nouvelle maison ultra-sécurisée de laquelle, elle l’espère, il ne s’échappera pas cette fois-ci.