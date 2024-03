Pris au piège sur les rochers après une chute de 4,5 mètres de haut, ce chien plonge ses maîtres dans une profonde angoisse

Le mardi 27 février à la mi-journée, les équipes de sauvetage des garde-côtes de Beer et d’Exmouth, dans le comté du Devon (sud-ouest de l’Angleterre), ont été mobilisés pour secourir un chien en très mauvaise posture, rapportait la BBC.

Alors qu’il accompagnait sa famille en promenade près des falaises littorales d’Orcombe, non loin d’Exmouth, le canidé en question avait fait une chute de 4,5 mètres pour atterrir sur un rebord rocheux. L’animal était pris au piège et ses maîtres n’avaient aucun moyen de le récupérer.

Ils ont donc appelé les secours, et les spécialistes de Beer et d’Exmouth sont rapidement arrivés sur les lieux. L’accès à l’endroit où se trouvait le chien, qui répond au nom de Cooper, était extrêmement difficile. Les secouristes ont dû évoluer à travers les fougères et s’aider de cordes pour s’approcher du quadrupède.

Une fois les équipements de sauvetage installés, l’un des intervenants est prudemment descendu en rappel jusqu’au niveau du chien, puis a placé ce dernier dans un sac spécialement conçu pour les opérations impliquant des animaux.

Solidement harnaché, Cooper a ensuite été hissé jusqu’au sommet de la falaise, où l’attendaient les autres secouristes et les membres de sa famille. Le chien a été remis indemne à ses maîtres.

Une glissade à l’origine de la mésaventure de Cooper qui était tenu en laisse

Dans une publication Facebook où elle relate les faits, l’équipe de sauvetage des garde-côtes de Beer a adressé un appel à la vigilance aux propriétaires canins. « Quand vous vous rapprochez du bord d'une falaise, veuillez garder votre chien en laisse », peut-on effectivement y lire.

Un post que la propriétaire de Cooper, Jacqueline Lukea, a commenté pour apporter des précisions sur les circonstances de l’incident et répondre au commentaire d’une internaute reprochant à la famille du chien de ne pas l’avoir tenu en laisse. Ce qui n’était pas le cas, d’après les explications de l’intéressée « notre chien était tenu en laisse. J'avais glissé à cause de la boue et momentanément lâché prise et il s’est enfui. »

Plus loin, Jacqueline Lukea a exprimé sa gratitude aux secouristes : « Je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide et vos efforts hier. […] Je serai toujours reconnaissante que Cooper soit revenu sain et sauf après ce qui aurait pu être une journée encore plus terrible pour nous ».