Un chien craintif et distant change soudain d'attitude avec sa mère d'accueil, qui comprend qu'un danger la guette

Un chien au passé douloureux n’a passé que 2 semaines chez sa famille d’accueil, mais ce court séjour l’a transformé et fait de lui un héros aux yeux de sa bienfaitrice. Un récit rapporté par The Dodo.

Brownie n’avait jamais vraiment connu la vie dans une maison. Provenant d’un refuge du Nouveau-Mexique, il avait été adopté à 4 reprises, mais avait été ramené à la structure d’accueil à chaque fois.



High Plains Humane Society

Récemment, une association basée dans le Colorado avait manifesté sa disposition à lui offrir une nouvelle chance. Mais avant de faire le voyage, il devait séjourner en famille d’accueil pendant 15 jours.

C’est la bénévole Molly Analore qui l’a pris en charge. Le chien était « terrifié » durant les premiers jours. Il avait du mal à s’habituer aux règles de la vie dans un foyer. Il a toutefois réalisé des progrès grâce à la patience de sa mère d’accueil.

Brownie commençait enfin à se détendre, à communiquer et à assimiler les rudiments du quotidien à la maison. Ainsi, par exemple, il a pris l’habitude de s’assoir face à la porte et d’aboyer quand il avait envie de sortir pour faire ses besoins. Le quadrupède restait toutefois quelque peu distant.

Quelques jours avant son arrivée, Molly Analore avait ressenti de légers malaises à plusieurs reprises, notamment des phases d’étourdissement. Elle n’y avait pas véritablement prêté attention.

Une nuit, toutefois, une nouvelle crise est survenue, bien plus intense que celles passées. Son cœur battait rapidement et elle se sentait très faible. Alors qu’elle était allongée sur son canapé, Brownie est venu la rejoindre et s’est blotti contre elle, lui qui n’avait pas l’habitude de le faire.

« Un chien comme ça n'arrive qu'une fois dans la vie »

Molly Analore a ensuite décidé d’aller se coucher dans sa chambre. Là, Brownie « était devant ma porte en train de crier à tue-tête, de gratter la porte et de lui donner des coups de tête, relate-t-elle. Ce n'était pas normal. C'était presque comme s'il essayait de dire : ‘Quelque chose ne va pas, laisse-moi entrer maintenant’. »

Elle lui a ouvert, et le chien a sauté sur son lit et posé la tête contre sa poitrine. Il a gardé cette posture jusqu’à ce que le cœur de Molly Analore ait retrouvé un rythme normal. Dès que la tachycardie a cessé, « il s’est juste relevé et est parti », raconte-t-elle.

Molly Analore

« Il a tout fait tout seul. C'est un si bon garçon », poursuit la bénévole, qui l’a vu quitter son domicile au bout des 2 semaines, comme prévu. Brownie est allé au refuge du Colorado, mais Molly Analore souhaite le ramener à la maison pour l’adopter définitivement.

« Un chien comme ça n'arrive qu'une fois dans la vie. La connexion était très forte », conclut-elle.