Un chien blessé lors d'une attaque de coyote peut compter sur le dévouement de ses maîtres prêts à tout pour sa guérison

Darka Dusty et son mari, un couple de musiciens de l’Oregon (États-Unis), revenaiten chez eux après un concert quand le drame s’est produit. Comme le rapporte le média KKCO11, ils avaient laissé leurs 2 chiens sortir pour qu’ils fassent leurs besoins quand ils ont rapidement remarqué que Kenny Doggins, leur Terrier de 6 ans, avait soudainement disparu.

De graves blessures

Après avoir fouillé le quartier de fond en comble en criant son nom, Darka et son mari ont finalement reçu un appel de l’un de leurs voisins : Kenny était chez lui et il était gravement blessé après avoir été violemment attaqué par des coyotes. Le toutou a tout de suite été emmené à la clinique vétérinaire la plus proche où il a été traité pour de multiples blessures par perforation.

© KPTV

« L’opération s’est bien passée. Son deuxième disque avait des éclats d’os mais il marchera probablement à nouveau. Des dizaines de plaies par perforation devront encore guérir », a déclaré sa maîtresse.

Après l’intervention, Kenny a pu rentrer chez lui, mais il lui reste encore un long chemin à parcourir pour se rétablir complètement.

© KPTV

Prêts à tout pour leur chien

Pour Darka Dusty et son mari, Kenny est un chien spécial qui sait se connecter aux humains. « Il aime écouter votre cœur, alors il viendra et mettra sa tête sur le cœur. J’ai eu tellement de gens qui m’ont dit : ‘Je n’ai jamais eu de lien avec un chien comme ça’ », a raconté Darka. « Kenny est ami avec tout le monde. Il fait en sorte que tout le monde se sente spécial », a-t-elle ajouté.

© KPTV

Les Dusty ont déclaré qu’ils étaient reconnaissants pour les soins que leur chien bien-aimé a reçus ainsi que pour les dons qu’on leur a faits. Étant donné que Kenny devrait avoir besoin d’autres soins vétérinaires, ses maîtres poursuivent leurs efforts pour collecter des fonds, quitte à dépenser ce qu’ils ont à la banque et vendre leur voiture en plus de la cagnotte GoFundMe qu’ils ont déjà ouverte en ligne.

A lire aussi : Une chienne de refuge dont personne ne veut émeut un homme qui lui rend visite tous les jours pendant 2 mois

« Les fonds serviront à payer la chirurgie, le séjour à l’unité de soins intensifs, les soins de suivi des plaies et éventuellement la physiothérapie », a expliqué Darka. « Nous allons vendre une de nos voitures et faire toutes sortes de choses parce que cette facture de vétérinaire pourrait devenir encore plus élevée. » Pour prendre soin de Kenny, les Dusty sont prêts à tout, car ils l’assurent : « Nous ne pouvons pas vivre sans cette belle créature ».