Des bénévoles à la rescousse d’une chienne avec les oreilles coupées, certainement utilisée pour des combats de chiens

Sauvée par une association, une chienne attend désormais de trouver une nouvelle famille aimante après un passé douloureux. Les bénévoles espèrent que ses chances d’être placée ne seront pas compromises par son histoire et son apparence.

Mrs D est une femelle American Bully XL. L’expression « XL » correspond à la variété « géante » de cette race issue du croisement entre American Staffordshire Terrier, Pitbull et Bouledogue.

La chienne en question a été sauvée en décembre 2020 en compagnie de 5 autres chiens. Abandonnés, ils vivaient sous un abri de fortune. Ces canidés portent tous des cicatrices, ce qui laisse à penser qu’ils avaient été utilisés pour des combats, rapportait Cambridgeshire Live le 25 mai.

Après la découverte, Mrs D avait été emmenée au refuge Block Fen Animal Centre de la RSPCA à Wimblington, dans le Cambridgeshire (Est de l’Angleterre).

Tiffany Saunders et son équipe de bénévoles s’occupe des 6 quadrupèdes depuis et les préparent à l’adoption. La responsable du refuge explique « que certains de ces chiens étaient dans des cages à l’intérieur d’un container, tandis que d’autres étaient dans des niches à l’extérieur. Ils portent tous des cicatrices, ajoute-t-elle. Nous craignons donc qu’ils aient été utilisés pour des combats ».

Par ailleurs, Mrs D a les oreilles coupées. Une pratique hélas courante dans ce milieu, et visant à conférer aux chiens une apparence plus intimidante. Heureusement, elles ont bien cicatrisé chez la chienne.

« Elle a eu un début de vie difficile et mérite le meilleur avenir possible »

Tiffany Saunders indique que, outre la souffrance physique causée par cette forme de mutilation, cela prive l’animal d’un moyen de communication. Les mouvements des oreilles font, en effet, partie du langage corporel du chien.

« Nous espérons vraiment que son passé et son apparence ne rebuteront pas les gens. Elle a eu un début de vie tellement difficile et elle mérite vraiment le meilleur avenir possible », poursuit la responsable.

L’idéal serait pour Mrs D qu’elle soit adoptée par une famille sans autre chien et vivant à la campagne.