Peine de prison pour 3 hommes ayant fait subir un acte atroce de maltraitance à des chiots en leur coupant les oreilles

Les faits remontent au 10 novembre 2020. 6 chiots avaient été saisis dans un état épouvantable d’un élevage de canidés clandestin. 3 bébés avaient les oreilles coupées et souffraient terriblement. Les 3 individus ont écopé d’une peine de prison.

La police du Staffordshire au Royaume-Uni a appréhendé Alexander David Johnson, Ryan Woodward et Michael Nolan dans une propriété située à Hanley suite à un signalement.

Sur place, les forces de l’ordre ont également découvert 6 chiots d’à peine 8 à 10 semaines en piteux état. 3 d’entre eux étaient comateux après une injection d’anesthésiant pratiquée pour leur couper les oreilles.

Le commissariat a donc appelé la RSPCA à la rescousse afin qu’elle récupère les canidés et leur apporte les soins dont ils avaient besoin. Le vétérinaire a traité les lésions lors d’une opération et a administré des analgésiques ainsi que des antibiotiques aux malheureux dans le but de soulager leurs souffrances.



RSPCA

Par ailleurs, ils ont été vaccinés et identifiés puis confiés à des foyers d’accueil le temps de se remettre. Depuis, les 6 toutous ont trouvé une famille aimante dans laquelle ils coulent des jours heureux.

Une condamnation à la hauteur de la barbarie

Sur place, les enquêteurs ont découvert des preuves accablantes. Il y avait en effet tout le nécessaire pour réaliser une intervention chirurgicale clandestine.

« Un sac contenait des seringues, des aiguilles, des ciseaux chirurgicaux et des lames ainsi que 3 flacons vides de 10 mg de Sedivet pour chevaux, un flacon vide de kétamine, des pinces et une agrafeuse avec du sang dessus. Il y avait également 2 paires de gants en latex noir et du papier essuie-tout ensanglanté », a déclaré l’inspecteur Bethel au Mirror.

RSPCA

Les 3 hommes ont plaidé coupables au tribunal ce mercredi 3 août 2022. Lequel a condamné Alexander David Johnson à une peine de 24 semaines de prison et à une amende de 920 euros.

Ryan Woodward s’est vu infliger 19 semaines d’emprisonnement et la même somme à payer tandis que Michael Nolan sera incarcéré 14 semaines et devra s’acquitter de 475 euros.