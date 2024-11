Frappé par l'éducation et la douceur d'une chienne séniore "errante", le personnel d'un refuge apprend qu'on la cherchait depuis 7 mois

Coco avait déjà une famille. Cela sautait aux yeux de ses bienfaiteurs, et ce, dès l’arrivée de cette chienne âgée dans un refuge texan. Son comportement irréprochable plaidait en faveur de cette théorie qui a fini par se confirmer. Son séjour en structure d’accueil n’a pas duré bien longtemps et l’établissement a été le théâtre de retrouvailles aussi joyeuses qu’inespérées.

Une chienne séniore était récemment arrivée au refuge du service animalier de la ville de San Antonio au Texas (City of San Antonio Animal Care Services). On la croyait errante au départ, mais le personnel s’est rapidement rendu compte que la réalité était tout autre.

Cette chienne, qui s’appelle Coco et est âgée de 10 ans, était certes sale et plutôt maigre, mais son calme, son éducation et son caractère amical ont amené les membres de l’équipe des CSAACS qu’elle avait déjà connu la vie de famille.



City of San Antonio Animal Care Services

C’est le sentiment qu’a eu une éducatrice du refuge en étudiant son cas de très près. « C'est une chienne à qui il manque quelqu'un et qui manque à quelqu'un », s’est ainsi dit la personne en question, d’après Lisa Norwood, responsable des relations publiques du service animalier.

« En découvrant son box, Coco s’est assise comme une dame, remuant la queue pendant qu’un membre du personnel lui parlait », raconte également Lisa Norwood à The Dodo.

Le refuge a posté la photo de la chienne sur son site web. Quelques jours plus tard, une femme se faisant appeler Madame G. a reconnu Coco sur la plateforme. Sa chienne avait disparu 7 mois plus tôt et elle pensait ne plus jamais la retrouver.

Larmes de joie

Coco appartenait à son frère par le passé et elle l’avait adoptée auprès de ce dernier. « Ils ne savaient pas comment elle était sortie, mais ils l'ont recherchée dans tout leur quartier pendant des mois, dit Lisa Norwood. Il s’est avéré qu’elle avait traversé une autoroute très fréquentée et s’était dirigée vers un autre quartier à quelques kilomètres de là ! ».

Madame G. s’est rendue au refuge dès qu’elle l’a pu. Coco a tout de suite reconnu sa maîtresse, sautillant et remuant la queue.



City of San Antonio Animal Care Services

Après ces 7 mois de séparation, la chienne a pu rentrer chez elle pour de bon.

City of San Antonio Animal Care Services