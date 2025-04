Un chien au flair incomparable repère un reptile dont l’espèce avait disparu depuis 50 ans

Avant 2023, le Dragon des prairies sans oreilles, reptile australien, était considéré comme éteint par les scientifiques. Il n’avait pas été vu depuis plusieurs décennies, mais le flair aiguisé de Daisy a changé la donne. La chienne et son équipe ont découvert l’un de ses animaux, redonnant l’espoir aux chercheurs de sauver l’espèce.

Daisy, une femelle Lagotto Romagnolo de 6 ans, a été formée à la recherche de petits animaux. En mai 2024, elle a surpris son maître, le chercheur Nick Rutter, en trouvant un Dragon des prairies sans oreilles. L’animal était en voie d'extinction depuis 50 ans et avait même été considéré comme éteint par la suite.

Le rôle de Daisy a été crucial dans ces recherches. Au-delà de la découverte d’une espèce très rare, elle a redonné espoir aux chercheurs de restaurer la population de ces reptiles : « Nous sommes vraiment chanceux d’avoir une deuxième chance avec cette espèce qui était présumée éteinte », assurait Garry Peterson, directeur général des espèces menacées des Zoos de Victoria (Australie).

Des compétences hors normes

Cette chance, comme il l’appelle, il la doit à l’incroyable flair de Daisy. Les Lagottos Romagnolo, ou chiens d’eau espagnols, sont fréquemment utilisés lors des recherches. Ils sont notamment connus pour trouver des truffes, mais leurs domaines d’expertise sont variés, comme nous avons pu le découvrir avec Daisy.

Pour peaufiner cet atout, la chienne a suivi un entraînement d’un an, comme le précisait The Guardian. Avec un autre chien nommé Kip, elle a été sélectionnée pour accompagner Nick sur le terrain. Sa douceur avec les petits animaux a été déterminante pour faire ce choix, en plus de nombreux autres critères.

Un espoir pour les reptiles

On comptait également la précision parmi ceux-ci. Dans le cas des Dragons des prairies sans oreilles, il était nécessaire d’être minutieux pour les détecter. C’est d’ailleurs pour cela que les humains ne parvenaient pas à les apercevoir. Ils se cachent dans des terriers minuscules ou sous des roches, ce qui compliquait les investigations.

Grâce aux prouesses de Daisy, les scientifiques vont pouvoir établir un plan pour préserver l’espèce. Nick n’oubliera certainement jamais le moment de la découverte, qu’il qualifie d’important dans sa carrière.