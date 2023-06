Un chien au cœur brisé attend l'arrivée de la famille de ses rêves depuis près de 8 ans

Sam a passé la plus longue partie de sa vie dans un refuge de Roumanie, soit près de 8 ans. Au bout de cette attente interminable, l’histoire du chien errant au cœur brisé a été relayée sur les réseaux sociaux. Heureusement, une internaute a choisi de mettre fin à son calvaire.

En 2015, Sam a été admis dans un refuge de Roumanie. À l’époque, il n’était qu’un chiot. Il a sagement attendu l’arrivée de ses maîtres éternels, mais celle-ci a mis de longues années à se faire…

8 ans d’attente

De plus en plus, Sam s’est montré « complètement déprimé », rapporte le Daily Record. Attristée par son histoire, l’association Pawprints to Freedom (PTF) a décidé de partager une photo de Sam sur les réseaux sociaux, afin de l’aider à rencontrer la famille de ses rêves.

Cette association britannique opère principalement en Roumanie, où elle dispose de 3 refuges qui hébergent des chiens en attente d’adoption au Royaume-Uni.

Sally McGregor / Facebook

Désormais âgé de 9 ans, Sam a fini par conquérir le cœur d’une femme : celui de Sally McGregor, une grande amoureuse des chiens. « Je n’arrivais pas à le quitter des yeux, confie-t-elle. Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer en voyant sa photo. »

Une nouvelle aventure remplie d’amour

Grâce à l’Écossaise, Sam a pu quitter le refuge une bonne fois pour toutes ! Le canidé est monté à bord du « Happy Bus » - le minibus de PTF assurant le transport des chiens vers le Royaume-Uni - et a fait son arrivée dans sa nouvelle demeure.

Sally McGregor / Facebook

Après avoir passé toute sa vie en refuge, Sam a fait la rencontre de Sally, de son fiancé, John, de son fils, Clay, et de 2 autres animaux : un chien nommé Boycie, et un chat, Flash. « Il est tellement heureux et détendu », se réjouit sa nouvelle maîtresse.

Sally McGregor / Facebook

« Nous sommes absolument ravis que Sam ait trouvé un foyer aussi extraordinaire après tout ce temps. Nos cœurs se sont brisés lorsque nous avions découvert depuis combien de temps il était au refuge, confiait Rebecca Smyth, fondatrice de PTF. Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont partagé son histoire et aidé à lui trouver la famille aimante qu'il mérite. »