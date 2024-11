Un chien attaché et négligé toute sa vie retrouve sa dignité volée après l'intervention des gendarmes et d'une association

Aux yeux de ses maîtres, Sultan n’était là que pour veiller sur leur sécurité. Le bien-être de ce chien était clairement relégué au second plan et cette situation avait duré des années. Elle n’est plus d’actualité, une association locale et les forces de l’ordre étant intervenues.

Pour Sultan, le cauchemar est enfin terminé. Ce chien ne connaissait que le coin de la maison où il était attaché et la négligence depuis son plus jeune âge. Il a été secouru et placé dans un refuge, rapportait Actu Perpignan.

Le Berger Allemand a 6 ans, mais « on dirait qu’il en a 20 », dit Hugo Bidault, responsable des enquêtes au sein de l’association Sauvetage Enquête Protection Animale des Pyrénées-Orientales (SEPA 66).



SEPA 66 / Facebook

C’est cette dernière qui, accompagnée de la gendarmerie, a libéré l’animal le vendredi 22 novembre 2024 après avoir saisi le parquet.

SEPA 66 avait été alertée par plusieurs témoins sur la situation du canidé. Elle avait chargé un bénévole de se rendre sur les lieux pour établir son constat et discuter avec le propriétaire. On avait alors bon espoir de ramener celui-ci à la raison pour qu’il accorde enfin à Sultan le soin dont il était trop longtemps privé. Hélas, aucune amélioration n’avait été relevée et il était grand temps d’agir pour sauver le chien.



SEPA 66 / Facebook

Le Berger Allemand n’était pas seulement privé de sa liberté, puisqu’il était attaché en permanence. Il évoluait au milieu de ses propres déjections et n’avait pas toujours d’eau à sa disposition. En outre, il était atteint de la gale, ainsi que de problèmes oculaires et auriculaires. « Il servait d’alarme à la maison », d’après Hugo Bidault.

Sultan à la SPA, plainte pour abandon volontaire

Son cas avait pourtant attiré l’attention d’autres associations par le passé et des enquêtes avaient été ouvertes, sans résultat.

Sultan a donc définitivement quitté cette maison et sa vie de souffrance. Il a été confié à la SPA Sud de Perpignan.

Par ailleurs, SEPA 66 a annoncé avoir déposé plainte pour « abandon volontaire par privation de soins ». Quant au chien rescapé, il pourra être proposé à l’adoption dès que son état de santé le permettra.