Victime de vol ou d'abandon ? Le sort d'un chien retrouvé attaché à un arbre en forêt divise les opinions

En Haute-Marne, un chien a retrouvé son foyer après avoir été découvert attaché à un arbre dans les bois. L’animal a ainsi été restitué à son propriétaire, d’après lequel on l’avait volé quelques heures plus tôt. Une association locale de protection animale est à la recherche d’informations pour en savoir un peu plus sur ce qui avait amené le canidé au cœur de la forêt.