Un chien attaché et menacé par une inondation retrouve espoir en voyant un policier approcher

Un policier a sauvé la vie d’un chien qui risquait de se noyer dans la propriété de ses maîtres, rapportait WITN.

Les faits ont eu lieu le 23 septembre 2023 à Greenville, en Caroline du Nord (Etats-Unis). L’eau montait rapidement et envahissait les rues un peu partout dans la région, conséquence du passage de la tempête tropicale Ophelia.

La police locale a reçu un appel urgent au sujet d’un chien en grande détresse. Le canidé en question, un croisé American Staffordshire Terrier, était attaché dans la maison de son propriétaire et l’eau lui arrivait jusqu’au cou. Le pauvre animal n’avait aucune chance d’en réchapper sans aide extérieure.

L’officier de police Benjamin Schultz n’a pas perdu de temps. Arrivé sur les lieux, il s’est dépêché de se frayer un chemin jusqu’au quadrupède pour le libérer et le mettre en sécurité.

Le chien souffrait d’hypothermie et était traumatisé, mais il s’en est sorti vivant grâce à l’intervention inespérée du policier. D’après Douglas White, responsable au Service de Protection animale de Greenville, l’issue aurait été tout autre pour le croisé Amstaff si l’intervention avait eu lieu une heure plus tard.



Greenville, NC Police Department / Facebook

« Il sort de sa coquille »

Le rescapé a ensuite été confié au refuge du comté de Pitt (Pitt County Animal Services). Le personnel qui l’a pris en charge a décidé de l’appeler Benjamin, en hommage à son sauveur.

« On s’occupe très bien de lui et nous lui donnons beaucoup d’amour. Il était un peu timide au début, mais il sort de sa coquille », explique Ashley Campbell, employée du refuge. Elle ajoute que Benjamin adore les jouets et les friandises. Il est de plus en plus à l’aise avec ses bienfaiteurs et remonte doucement la pente après le terrible épisode qu’il a vécu.

A lire aussi : Une bonne Samaritaine tente de résoudre l'affaire d'un Yorkshire volé et vendu à la sauvette

D’après la page Facebook de la police de Greenville, le propriétaire est poursuivi pour cruauté animale après avoir laissé son chien attaché et en proie au danger. Il a officiellement cédé Benjamin aux Greenville Animal Protective Services qui peuvent désormais le proposer à l’adoption.

Par ailleurs, l’examen vétérinaire du chien a révélé qu’il était atteint de la dirofilariose.