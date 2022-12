Un chien, anciennement aveugle, explose de joie en redécouvrant le visage de son maître adoré (vidéo)

Un petit chien blanc du nom de Bob, qui vit au Brésil, a connu des moments difficiles cette année, rapporte The Dodo. Il a été frappé par une cataracte, qui l’a finalement rendu aveugle. Cette condition n’a pas tardé à peser sur le moral du canidé...

« Il est devenu de plus en plus silencieux, il avait peur de se cogner contre les meubles, et ne pouvait plus saluer son maître lorsqu’il rentrait à la maison » raconte Mercia Amaro, ophtalmologue vétérinaire. Bob était en effet très attristé de ne plus pouvoir regarder le visage de son papa adoré, Reginaldo, qui n’était plus qu’un vague souvenir.

Mais c’était sans compter sur la magie de la médecine vétérinaire…

Le chien atteint de cécité a alors été confié à Mercia Amaro pour une chirurgie de la cataracte. La professionnelle de santé animale était confiante, et a procédé à son opération au mois de novembre dernier.

Depuis, tout a changé. Grâce aux exploits de sa soigneuse, Bob a recouvré la vue. Le voile sur ses yeux s’en est allé, et il n’avait qu’une idée en tête : revoir le visage de son papa.

Dans une vidéo émouvante, on le voit se ruer vers son maître adoré. Bob a retrouvé toute sa fougue et il n’y a qu’à regarder sa queue virevoltante pour imaginer la joie qui l’envahit à ce moment-là.

Mercia Amaro se rappelle d’un moment rempli de « bonheur » et d’un chien « totalement transformé ». Grâce à elle, Bob redécouvre avec émerveillement le monde qui l’entoure, et il savoure chaque instant de son existence.

