Grâce à une opération, ce chien anciennement malvoyant redécouvre avec émerveillement le monde qui l’entoure

C’est en Angleterre que vit Bentley, un Clumber-Spaniel de 2 ans, en compagnie d’Anthony et Fiona Robertson. Depuis quelque temps, les propriétaires de l’animal ont constaté que celui-ci se portait de moins en moins bien.

Un chien affecté par sa condition physique

En effet, leur toutou est né avec un amas de plis cutanés sur le haut du visage qui n’ont fait que s’affaisser au fil du temps. La conséquence ? La qualité de la vue de Bentley diminuait progressivement.

Linnaeus Veterinary Vision Cumbria / SWNS

En dehors d’être une gêne dans la vie quotidienne, cette pathologie affectait sérieusement sa confiance en lui. Il en est devenu nerveux, et « méfiant envers les étrangers et les autres chiens » explique sa maîtresse Fiona auprès du quotidien The Independent.

Mais c’est le jour où Bentley va se cogner contre un abri de bus que ses propriétaires vont avoir le déclic de se rendre chez Veterinary Vision Limited.

L’espoir de la médecine

Le directeur de la clinique, Chris Dixon, raconte que « de lourds plis de peau le long de son front et autour de ses yeux poussaient les poils sur la cornée » et qu’il « avait développé une ulcération cornéenne. »

Les spécialistes ont alors suggéré à Anthony et Fiona de faire subir à Bentley une opération certes « difficile et complexe », mais qui aurait de fortes chances de lui rendre la vie meilleure.

Linnaeus Veterinary Vision Cumbria / SWNS

Celle-ci consistait à faire un lifting, et à ôter l’excès de peau qui gênait ses yeux. Les professionnels de santé animale ont également procédé à « une chirurgie bilatérale des paupières pour les empêcher de se replier ».

Heureusement, l’intervention fut un succès et depuis, Bentley est absolument métamorphosé !

Un nouveau regard sur la vie

Anthony et Fiona sont ravis d’avoir retrouvé un toutou « très heureux », qui prend plaisir à « regarder tout autour de lui, comme si tout était nouveau ».

Le quadrupède, auparavant peureux et méfiant, est dorénavant transformé, à tel point que ses maîtres le qualifient de « tout nouveau chien ».

A lire aussi : Une femme qui venait de perdre un œil doit son salut à son chien de sauvetage lui-même aveugle qui lui prouve que la cécité est surmontable

Linnaeus Veterinary Vision Cumbria / SWNS

« Tout s'est bien passé et le rétablissement de Bentley a été excellent, et le comportement timide, nerveux et agressif que nous avions connu avant l'opération a disparu du jour au lendemain », a déclaré Dixon.

Bentley est désormais « libéré de tout traitement » et il est « complètement remis » de son intervention chirurgicale. Il se porte à merveille, et il peut maintenant voir la vie sous un meilleur angle.