Un chien alerte son jeune maître en grattant avec insistance à la fenêtre et permet le sauvetage d’un caneton piégé (vidéo)

Kevin était tranquillement en train de jouer dans le sous-sol de sa maison lorsqu’un comportement inhabituel de son chien Buddy a attiré son attention : celui-ci s’était mis à gratter avec insistance les murs et la fenêtre. Intrigué, le garçon a alors décidé de suivre son instinct et d’aller jeter un œil dehors, sans se douter qu’il allait y découvrir un caneton en grande difficulté.

Les animaux sont souvent capables de percevoir ce que nous ne remarquons pas immédiatement. Leur ouïe, leur odorat et leur sens de l’observation leur permettent parfois de détecter une situation anormale bien avant nous. C’est ce qui s’est produit avec Buddy, un chien particulièrement attentif, qui a immédiatement senti que quelque chose n’allait pas à l’extérieur de la maison.

Un bébé en danger

Alors qu’il jouait tranquillement à un jeu vidéo dans le sous-sol de sa maison à Nantucket, dans le Massachusetts (États-Unis), Kevin O'Connor, 12 ans, a soudainement été interpellé par un bruit étrange. D’abord persuadé qu’il s’agissait d’un oiseau à l’extérieur, il n’y a pas prêté plus attention… jusqu’à ce que son chien Buddy réagisse de manière inhabituelle. Le toutou s’est en effet mis à gratter avec insistance les murs et la fenêtre, comme s’il cherchait à attirer l’attention de son maître. Intrigué, Kevin a alors décidé de vérifier ce qu’il se passait dehors.

© Liz O'Connor

En s’approchant, il a ainsi découvert un petit caneton, piégé sous une fenêtre et visiblement en difficulté, qui s’agitait après être tombé de plusieurs mètres de hauteur.

« J'ai d'abord regardé autour de moi pour voir si je pouvais apercevoir la mère, mais je n'ai vu aucun autre canard », a expliqué Kevin à The Dodo.

© Kevin O'Connor

Surpris et inquiet, le garçon a tout de suite compris que la situation était urgente. Il est remonté précipitamment prévenir son père afin de venir en aide à la petite boule de plumes et tenter de retrouver sa famille.

Une belle chaîne de solidarité

Alertée de la situation par le papa de Kevin, une association locale spécialisée dans la faune sauvage est rapidement intervenue : à peine 15 minutes plus tard, les bénévoles Bill Bronson et Jenn McCormick étaient sur place. Le sauvetage s’est d’abord révélé délicat, le caneton étant coincé en hauteur dans un puits de lumière.

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© Jenn McCormick

Une fois récupéré avec précaution et mis en sécurité, les sauveteurs ont tenté de retrouver sa famille, sans succès. Ils se sont alors rendus dans un étang voisin, espérant qu’une cane accepte de l’adopter, un comportement parfois observé chez ces oiseaux lorsqu’ils ont des petits du même âge.

Après de longues minutes d’attente, une cane accompagnée de ses canetons est finalement apparue, offrant une opportunité inespérée. Le caneton a alors été relâché dans l’eau et a immédiatement rejoint le groupe sous les regards émus des bénévoles.

« C'était tout simplement incroyable à voir », a déclaré Jenn McCormick. « La façon dont la mère s'est précipitée et dont le caneton a couru à la surface de l'eau était à couper le souffle ». Pour tous les acteurs de cette belle histoire, ce moment de réunion restera certainement dans leur mémoire comme une scène aussi rare que bouleversante.

L’info Woopets – Que faire lorsqu’on trouve un caneton en détresse ?

Si comme Buddy et Kevin, vous trouvez un caneton en difficulté, voici les bons réflexes à adopter selon la Ligue de Protection des Oiseaux :