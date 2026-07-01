Cette chienne choisie comme mère par 3 canetons qui la suivent partout ne semble pas vouloir assumer cette responsabilité (vidéo)

Persuadés d’avoir trouvé leur mère adoptive, 3 canetons ne quittent jamais la Bulldog de leur propriétaire d’une semelle. Un attachement aussi touchant qu’envahissant pour la chienne, qui semble tout faire pour leur échapper.

Se faisant appeler « @niahdesignco » sur TikTok, une jeune femme de 28 ans qui vit en Utah (Etats-Unis) y partage régulièrement des vidéos traitant de ses grandes passions que sont les tatouages, dont elle a d'ailleurs fait son métier, la course à pied et les animaux. Ces derniers sont des membres à part entière de sa famille ; elle est propriétaire de chiens, mais aussi de canards.

L'un de ses compagnons canins est une femelle Bulldog Anglais. Quant à ses amis palmipèdes, ce sont 3 canetons coureurs indiens appelés Coconut, Butters et Cashew.

Les jeunes canards disposent de leur propre enclos sécurisé et aménagé, comprenant un bassin d'eau et tout le nécessaire pour leur bien-être.

Elle n'a pas demandé à être maman

Coconut, Butters et Cashew ont aussi une « maman ». Ils semblent, en effet, avoir choisi la chienne en question pour ce rôle. Chaque fois qu'ils sortent de leur enclos et la voient, ils s'empressent de la rejoindre pour la suivre absolument partout.



@niahdesignco / TikTok

La Bouledogue, elle, ne partage pas vraiment leur enthousiasme. Elle donne même l'impression de chercher constamment à les éviter.

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C'est ce dont on peut se rendre compte en regardant la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 20 juin 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 1,3 million de vues, et relayée par Parade Pets :

L'info Woopets : Un cas typique d'imprégnation ?

L'attitude du trio de canards coureurs indiens a tout l'air d'être le résultat d'un phénomène appelé imprégnation ou empreinte. Observé chez certaines espèces, notamment les oiseaux nidifuges (comme les canards et les oies), durant une période critique peu après la naissance ou l'éclosion, il est caractérisé par un attachement au premier être vivant rencontré, qui est alors considéré comme une figure parentale, même s'il ne s'agit pas d'un individu de la même espèce.

Tout porte à croire que la chienne était présente très tôt dans la vie de Coconut, Butters et Cashew et que ceux-ci avaient vu en elle un véritable repère. Quoi qu'il en soit, et même si l'attachement n'est pas tout à fait réciproque, cette relation est particulièrement touchante.