Un chien accroché à un tronc d’arbre au milieu d’un fleuve est sauvé par l’équipage d’un bateau et ses passagers (vidéo)

Le chien se trouvait au milieu du fleuve Amazone (Brésil), et par chance, un bateau passait au même moment et a pu le sauver. Les passagers ainsi que l’équipage se souviendront longtemps de cet épisode atypique qui a permis à un animal de revenir sur la terre ferme pour pouvoir être soigné.

Le bateau avançait sur le fleuve lorsque les passagers ont pu constater qu’un arbre de très grande taille dérivait sur l’eau. La scène n’avait rien de particulier pour cette zone entourée d’arbres. C’est la présence d’un chien, accroché au tronc, qui a alerté les personnes à bord.

Bloqué au milieu du fleuve

Littéralement piégé au milieu du fleuve, le chien n’avait aucun moyen d’atteindre le rivage, raconte The Dodo. Le bateau était donc la seule chance pour l’animal de s’en sortir indemne.

Les passagers ont filmé le déroulé du sauvetage parfaitement opéré par un équipage très investi.

Un numéro de funambule

Les images du chien tenant en équilibre sur le tronc d’arbre sont impressionnantes. Au même moment, des membres de l’équipage lance une corde en direction de l’arbre pour tenter de le rapprocher du bateau, et ainsi transférer l’animal en lieu sûr. La panique s’installe chez le chien, soutenu à distance par les passagers compatissants.

Le soulagement général

L’équipage est arrivé à ses fins et le chien a pu être acheminé sur le bateau, acclamé par les passagers soulagés de le voir enfin en sécurité. Celle qui était en fait une chienne a été nommée Yara. Patrick Nascimento, membre de l’équipage, affirmait aux dernières nouvelles qu’elle « se portait bien », en ajoutant : « Elle a déjà pris ses médicaments et est surveillée par le vétérinaire ». Dans la continuité de son sauvetage, Yara a été adoptée par une femme très à l’écoute.

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