Perdues au bord d’une rivière, ces 2 chiennes ont profité d’un délicieux dîner avant de rejoindre leur famille (vidéo)

Les chiennes ont aboyé pour se faire entendre, et c’est un couple de créateurs de contenu qui a répondu à leurs appels et a permis les retrouvailles avec les leurs. Avant le point final de leur histoire, les chiennes ont pu partager un repas de fête à base de viande avec le couple et leurs chiens.

Libby et Ducky n’auraient pas pu mieux tomber que sur Veronica et son conjoint. Connue en tant que « @veronica-venturing » sur Instagram, l'Américaine partage une partie de son quotidien consacré au voyage avec sa communauté. Alors qu’elle se trouvait dans l’Idaho (États-Unis), elle a pu assurer le sauvetage de 2 chiennes perdues qui se sont retrouvées au niveau d’une rivière peu accessible. Les Labradors Retrievers au pelage chocolat, issues de la même famille, ont été accompagnées de la plus heureuse des manières.

Leur parcours, de la rivière jusqu’à leur maison, a été raconté à PetHelpful et bien évidemment à la communauté de Veronica, très heureuse de savoir les chiennes entre de bonnes mains.

Une aide plus qu’attendue

Dès que le couple a entendu des aboiements à répétition, il n’a pas hésité à apporter son aide aux 2 chiennes en détresse. Installés au camping en amont de la rivière, Veronica et son conjoint sont parvenus à atteindre les 2 boules de poils et sont remontés pour comprendre les tenants et les aboutissants de leur situation. En bonne santé, les chiennes portaient des médailles.

Un message a été posté sur Facebook pour tenter de retrouver les propriétaires des chiennes.

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Un dîner en bonne compagnie

En attendant d’éventuelles retrouvailles avec leurs propriétaires, les chiennes ont pu profiter d’une belle soirée. Veronica et son conjoint avaient prévu des steaks qu’ils ont partagés avec leurs animaux et les 2 chiennes évidemment. Ravies, elles ont pu passer une bonne nuit de sommeil au camping avec ces humains bienveillants.

La fin heureuse tant attendue

Le lendemain, Veronica a reçu le message d’un homme ayant reconnu les 2 chiennes, Libby et Ducky. S’agissant des chiennes de sa belle-mère, il était soulagé de les savoir en bonne santé. Des retrouvailles ont été organisées dans la journée. Le couple de voyageurs a accompagné les chiennes jusqu’à leur maison.

Après cette parenthèse éprouvante puis rassurante pour les chiennes, elles ont retrouvé leur maison et leurs humains. Veronica et son conjoint ont été chaleureusement félicités pour leur action.