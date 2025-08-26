Un chien abandonné sous une chaleur caniculaire croise un ange gardien qui change sa vie

Lulu a vécu des moments très sombres et a failli y laisser la vie. Abandonnée par ceux en qui elle avait confiance, elle s’est retrouvée seule du jour au lendemain, livrée à elle-même dans la rue. Heureusement, le destin l’a mise sur la route d’une personne au grand cœur.

Lulu revient de loin. Littéralement laissée au bord du décès dans la rue, sa vie ne tenait plus qu’à un fil avant qu’elle croise le chemin de bienfaiteurs. Ceux-ci l’ont aidée à se remettre sur pattes et, à l’issue de sa convalescence , une incroyable nouvelle l’attendait. Quelqu’un était prêt à prendre soin d’elle pour le restant de ses jours.

Cette personne, nommée Lauren Provenzano, ne peut s’empêcher de penser avec émotion à la détresse qu’a pu vivre le quadrupède lorsqu’il a été abandonné. Lulu s’est éteinte à petit feu, puis le jour de son sauvetage l'a ranimée.

Quand elle a été récupérée et confiée à Mary Bressman, vétérinaire, elle ne pesait que 27 kilos au lieu de 36. Son corps était tapissé de coupures et elle souffrait d’autres blessures. Ses sauveteurs ont aussi tout de suite remarqué sa tumeur mammaire, pour laquelle elle a été opérée ultérieurement.

Un ange-gardien

Lauren Provenzano était aux premières loges du sauvetage et a suivi les nouvelles de Lulu avec assiduité. Elle s’est vite prise d’empathie pour elle, à tel point qu’elle ne pouvait la sortir de sa tête. Elle revenait constamment la voir pour s’assurer de son bien-être et de sa guérison , puis s’est finalement attachée à elle.

Quand le moment est venu, Lauren a pris la décision de l’adopter : « Elle avait malheureusement de nombreux problèmes de santé que nous avons dû soigner, et puis je suis tombée amoureuse d'elle. Je lui rendais visite tous les jours et j'ai décidé de l'adopter », racontait-elle dans un témoignage rapporté par Yahoo News .

En la gardant auprès d’elle, elle voulait s’assurer que Lulu ne manque plus jamais de rien et qu’elle ne connaisse plus la misère : « Je vais la gâter pour le restant de ses jours », assurait la femme. Aux dernières nouvelles, la chienne était en bonne santé et s’épanouissait dans nouvelle vie.