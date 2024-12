Retour sur l’extraordinaire guérison de cet adorable chien, retrouvé à l'agonie sur le bord de la route (vidéo)

Il y a 6 mois, Christina découvrait un chiot abandonné et blessé sur le bord de la route. Sans réfléchir bien longtemps, la jeune femme prenait alors la décision de récupérer la boule de poils pour l’emmener chez elle et lui prodiguer les premiers soins. Aujourd’hui, la transformation du toutou est absolument extraordinaire !

Max a bien mal commencé sa vie de chien… Abandonné sur le bord de la route à seulement 4 mois, le chiot a probablement été percuté par une voiture et a été laissé sur le bas-côté seul et agonisant, avec très peu de chance de survie. Mais c’était sans compter sur Christina Mae, une jeune infirmière texane qui passait par là…

Lorsqu’elle a repéré le petit chien, elle a immédiatement arrêté son véhicule et s’est empressée d’aller voir le toutou. Gravement blessé mais pas du tout agressif, Max, qui n’avait pas encore de prénom à ce moment-là, s’est totalement laissé manipuler. Christina a alors décidé de l’emmener chez elle puis de consulter un vétérinaire en urgence.

Une convalescence longue et compliquée

Après de longs mois de convalescence et trois opérations très lourdes de la patte arrière, le petit chien, visiblement de race Montagne des Pyrénées, a maintenant bien grandi. Dans une récente vidéo postée sur son compte TikTok et relayée par le média Newsweek, Christina donne des nouvelles de son rescapé, qu’elle a par ailleurs adopté. “Cela fait six mois que j'ai trouvé Max sur le bord de la route et que je l'ai ramené à la maison sans avoir l'intention de le garder”, écrit-elle dans la vidéo.

Rapidement, un lien très fort s’est créé entre Christina et son protégé, mais aussi entre ce dernier et les autres animaux de la maison. “J’ai dû convaincre mon mari de le garder, ce qu’il a fini par accepter…”, affirme-t-elle. Sur la vidéo, on peut voir Max en pleine forme, courir, sauter, jouer et patauger dans l’eau. Un chien méconnaissable étant donné qu’il pouvait à peine marcher lorsqu’il a été trouvé et qu’une amputation avait même été recommandée par les vétérinaires…

Désormais, Max est complètement remis de ses blessures et mène la grande vie aux côtés de ses sauveurs. Sur TikTok, Christina consacre très régulièrement des vidéos à son petit miraculé. Celle de leur rencontre sur le bord de la route comptabilise aujourd’hui plus de 8 millions de vues tandis que celle retraçant son parcours médical en comptabilise plus de 6 millions. Quant aux internautes, ils sont environ 78 200 à suivre les aventures de Max et sa famille ! Une belle revanche sur la vie pour ce toutou qui a échappé au pire…

@christinaamaee / TikTok