À 14 ans, cette chienne rescapée de négligence trouve enfin une famille aimante après une longue convalescence

La vie de Sadie n’a été que négligence et détresse. Son existence allait prendre fin sans qu’elle ait jamais connu l’amour et la chaleur d’une famille aimante. Par chance, ce destin tragique a été avorté grâce à l’intervention d’une association. Laquelle savait que la chienne avait encore de beaux jours devant elle.

Les membres de la SPCA de Pennsylvanie (États-Unis), ont effectué un sauvetage de grande envergure à la fin du mois de mai dernier. 14 chiens de montagne des Pyrénées et 2 Border Collie mal en point ont été placés en sécurité après avoir vécu l’enfer. Sadie, l’une des Patous, est la première à avoir été adoptée après une longue convalescence.

Comme ses congénères, la grande chienne blanche de 13 ans était en piteux état et choquée au moment de son sauvetage. Elle souffrait d’une infection cutanée sévère et avait perdu l’intégralité de son pelage. Les autres canidés et elle ont été hospitalisés pendant de longues semaines, rapportait One Green Planet.

Un long rétablissement

Il a fallu du temps avant que les chiens se remettent sur pattes. Toutes leurs années de négligence ont eu un grave impact sur eux, mais ils étaient désormais entre de bonnes mains. Après une longue convalescence, le personnel a décrété qu’il était temps pour eux d’être placés à l’adoption. Sadie, qui se trouvait au refuge partenaire de la SPCA de Main Line, attendait patiemment sa nouvelle famille.

Celle-ci s’est manifestée quelque temps après son placement à l’adoption et la connexion s’est faite instantanément. Persuadé qu’elle serait enfin entre de bonnes mains, le personnel l’a laissé partir avec ses nouveaux propriétaires, ce qui faisait d’elle la première chienne adoptée parmi les 16 rescapés : « C'est un foyer doux, gentil et aimant et nous savons que Sadie s'épanouira et ne connaîtra que le bonheur avec eux » déclarait Kimberly Cary, membre de l’organisme.

Cette dernière a souhaité profiter de ce récit pour rappeler à quel point il était important d’offrir une seconde chance aux animaux âgés qui séjournent au refuge : « L'histoire de Sadie est un exemple inspirant de la façon dont chaque chien, quel que soit son âge, mérite un foyer aimant et la possibilité de vivre le reste de ses jours entouré de soins et d'affection » partageait-elle.