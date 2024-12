Un chien abandonné dans une cage avec tous ses accessoires en tremble encore mais est désormais entre de bonnes mains

Une triste découverte a été faite par un bon samaritain dans l’une des rues du Connecticut, aux Etats-Unis, celle d’un chien abandonné dans une cage déposée près des poubelles. L’animal a rapidement été pris en charge et une importante récompense a été promise pour toute information menant à l’identification et l’arrestation de l’auteur de cet abandon.

The Robin I. Kroogman New Haven Animal Shelter, refuge situé à New Haven dans l’Etat du Connecticut, a admis un chien victime d’abandon le jeudi 5 décembre, rapportait NBC Connecticut.

Le canidé de petite taille et à la robe blanche, probablement un croisé Bichon Maltais, venait d’être découvert enfermé dans une cage à proximité d’une benne à ordures, dans le secteur de Monterey Place dans le nord de la ville.



The Robin I. Kroogman New Haven Animal Shelter / Facebook

A côté du chien se trouvaient sa nourriture, ses shampoings et ses accessoires, notamment un élément en caoutchouc servant à contenir des friandises comme du beurre de cacahuète pour l’occuper pendant son bain.



The Robin I. Kroogman New Haven Animal Shelter / Facebook

La personne qui l’a repéré l’a immédiatement emmené chez le vétérinaire. L’examen effectué sur le chien a révélé qu’il était en bonne santé. Par la suite, il a été transféré au refuge de New Haven.

Les membres du personnel de la structure d’accueil étaient choqués, même s’ils ont malheureusement souvent affaire à de tels abandons. Les gens du quartier l’étaient tout autant. « J'adore les chiens, donc ça m'aurait vraiment fait pleurer si j'avais vu ça », a ainsi confié Cynthia Harrison, une habitante. « C'est terrible ce qu'ils ont fait à ce chien […]. Amenez-les dans un refuge, ne les laissez pas là-bas dans le froid », a déclaré, pour sa part, une autre résidente locale du nom de Sheila Gatison.



The Robin I. Kroogman New Haven Animal Shelter / Facebook

A lire aussi : Une émouvante vidéo compile les merveilleux moments de complicité partagés par une fille et son chien Dobermann ayant grandi ensemble

Un acte « abominable »

Même émoi du côté de l’association Desmond’s Army Animal Law Advocates, dont la présidente a tenu à s’exprimer sur cette triste affaire. « Le fait qu'il ait été abandonné à côté de la benne à ordures comme un détritus est abominable », a ainsi déploré Zilla Cannamela, qui ajoute que l’organisation promet une récompense de 5000 dollars (4700 euros environ) pour toute information permettant l’arrestation du ou des responsables.

Le chien, lui, est entre de bonnes mains. Il reçoit soins et attention en attendant de pouvoir être proposé à l’adoption.