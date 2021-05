Une chienne maltraitée et enfermée dans une petite cage pendant des années réapprend à marcher

Hippo, âgée de 10 ans, a vécu l’enfer ces dernières années. Ses propriétaires l’ont enfermée dans une cage étroite. Le pauvre animal ne savait plus se déplacer.

Le personnel de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) n’a pas pu retenir ses larmes face à l’état déplorable d’Hippo. L’organisme a été contacté par une personne préoccupée par le bien-être de la chienne.

Personne ne s’attendait à découvrir une telle misère. Les autorités l'ont récupérée pour la remettre entre les mains bienveillantes de la RSPCA. « Plusieurs larmes ont coulé pendant que nous la regardions lutter », a déclaré un porte-parole de la société. « Le muscle de ses pattes arrière s’était complètement épuisé, elle devait être soutenue pour marcher. »

© The Packet

Hippo a également souffert de malnutrition, rapporte The Packet.

© The Packet

Petit à petit, Hippo a réappris à marcher

« Elle souffrait d’arthrite, était complètement émaciée et avait une luxation de la rotule grave. La plupart de ses poils étaient tombés et elle souffrait de la maladie de Cushing, en raison du stress », a ajouté la RSPCA. Le vétérinaire qui l’a examinée a soupçonné qu’elle était dans cet état depuis des années.

© The Packet

Les soigneurs ont donc tout fait pour l’aider. Hippo a reçu de nombreux soins et a été placée en famille d’accueil. Ses bienfaiteurs ont pris le temps de lui réapprendre à marcher.

© The Packet

Après avoir passé sa vie enfermée dans une cage, Hippo déambule désormais à sa guise.

Après maints efforts, elle court sur la plage et joue au football dans le parc. Au fil du temps, sa fourrure a repoussé et son stress a disparu. En plus, son foyer d’accueil a décidé de l’adopter ! Hippo reçoit beaucoup d’amour au quotidien, et profite des meilleurs instants de son existence.