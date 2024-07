Un conducteur de camion-poubelle sauve un chaton coincé dans le compacteur et lui offre une nouvelle chance

Tout ce dont Squishy avait besoin, c’était d’un héros. Le chaton s’est retrouvé coincé à l’arrière d’un camion-poubelle et risquait un sort funeste dans le compacteur. Heureusement, le conducteur l’a trouvé et lui a offert une chance de vivre une vie heureuse.

Mark Motta travaille pour le Burlington County Regional Recycling Program, aux États-Unis, une entreprise qui collecte les déchets. Le 8 juillet, il effectuait sa mission habituelle dans le sud du New Jersey, lorsqu’il a croisé le doux regard d’un chaton.

En faisant une vérification, « j’ai vu le chaton coincé à l’arrière du camion-poubelle, couvert d’huile, explique-t-il sur Facebook, j’ai donc tout éteint et suis monté à l’arrière pour le récupérer. »

Dans une telle situation, rien de bon n’aurait pu arriver à ce jeune félin ! Mais grâce à son héros, il a eu la vie sauve. Nommée affectueusement Squishy par son ange gardien, la boule de poils a été prise en charge par Samantha Stamile, une autre employée qui s’est constitué famille d’accueil via l’association Rise Again Animal Rescue.

Le chaton est entre de bonnes mains

Peu de temps après son sauvetage, le chaton femelle est retourné au bureau du Burlington County Regional Recycling Program pour saluer son sauveur. « Nous ne savons pas comment Squishy s’est retrouvée dans la poubelle de recyclage, mais nous sommes heureux qu’elle soit en sécurité ! », confie l’équipe.

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique dans un article paru sur le site The Asbury Park Press, « Mark était plus inquiet pour Squishy que pour les honneurs qu’il pourrait tirer de cette action héroïque ». « Je veux juste qu’elle ait un bon foyer. Elle le mérite », déclare le bon samaritain.

© Rise Again Animal Rescue

A lire aussi : Cette chatte a une mission d'une extrême importance auprès des chiens du refuge où elle vit et prend son travail très à coeur

En plus de payer les frais vétérinaires, l’association Rise Again Animal Rescue aide Squishy à trouver sa famille d’adoption pour la vie. Le jour du sauvetage, « Mark a essayé de la nettoyer avec son gilet de sécurité, explique la directrice de l’organisme, il l’a ramenée au siège de l’entreprise et lui a donné plusieurs bains pour enlever l’huile, puis l’a emmenée chez le vétérinaire ».

En raison d’une infection des voies respiratoires, la petite rescapée a eu droit à des antibiotiques. Aujourd’hui, elle se porte bien ! « Une fois qu’elle sera assez grande, elle sera stérilisée, vaccinée, identifiée et proposée à l’adoption », poursuit la directrice.