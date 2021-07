Un chien à 3 pattes et un homme amputé d'une jambe se sauvent mutuellement la vie

Popsey et John Hopkison étaient destinés l'un à l'autre. Après avoir perdu tous les 2 un membre et avoir traversé des épreuves difficiles, leur rencontre a bouleversé leur existence à jamais.

John Hopkinson, 43 ans, et Popsey ont tous les 2 souffert de blessures à la fois physiques et psychologiques.

Le premier a perdu sa jambe en 2016 à la suite d'une chute grave sur un chantier. Difficile pour lui de sourire et de mener une existence normale depuis cet événement tragique.

Le second, un Pointer Anglais, a été maltraité par ses anciens propriétaires en Turquie. L'animal a été découvert atrocement maigre et traînant une patte « en train de pourrir ». Une opération chirurgicale a été nécessaire, laissant la chienne avec un membre en moins. Popsey a été placée dans un refuge, où elle a attendu 3 ans avant d'être adoptée. Personne n'a voulu de cet animal imparfait, qui ne réclamait pourtant qu'un peu d'amour...

© Liz Gee

Une rencontre inattendue

John Hopkison a entendu parler de l'histoire de Popsey après une rencontre fortuite avec Liz Gee, une bénévole de l'association Pointer Rescue Service, à l'hôpital de Salisbury (Angleterre). Il a tout de suite su qu'il devait l'adopter, rapporte Metro.

© Liz Gee

« J'ai l'impression qu'elle a besoin d'être protégée après ce qui s'est passé », a confié le quadragénaire. « Même si je n'ai qu'une jambe, je me battrai pour elle. Je m'occuperai d'elle, je la protégerai et elle pourra me sauver. »

Il a affirmé que Popsey l'obligera à se lever chaque jour pour la nourrir et l'emmener en promenade. Ce sera un second souffle pour ces 2 âmes meurtries.

© Liz Gee

John et Popsey tirent un trait sur le passé

Liz Gee a lancé en septembre 2019 un appel aux dons pour financer les frais vétérinaires, ainsi que le transport de Popsey de la Turquie au Royaume-Uni.

© Liz Gee

Objectif atteint ! Près de 1 900 £ (environ 2 200 €) ont été récoltées, ce qui a permis de réaliser le rêve de John Hopkison et de Popsey : trouver un ami aimant et compréhensif. Ils pourront toujours compter l'un sur l'autre. L'homme et l'animal se soutiendront au quotidien, notamment pour oublier les épreuves terribles qu'ils ont traversées par le passé.

© Liz Gee

« Cette chienne sera ma vie et mon âme », a déclaré l'Anglais. « J'ai hâte de la rencontrer et qu'elle puisse me ramener à la vie. »