Des sauveteurs aident un cheval et 4 chèvres victimes de négligence à entrevoir un avenir meilleur

Un cheval et 4 chèvres ont récemment été sauvés d’une propriété de West Rockhill (États-Unis) par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA). Les animaux vivaient dans des conditions inappropriées.

« Nous étions déjà allés sur place et avions ordonné des mesures correctives, indique la SPCA sur Facebook, notre équipe a effectué plusieurs visites de suivi, mais malheureusement, lors de la dernière visite, nous avons trouvé un mini cheval qui était mort. »

Des accusations ont été portées contre le propriétaire, pour négligence envers les animaux. Un cheval nommé Wyatt et 4 chèvres lui ont été retirés. Ils vivaient dans des conditions inappropriées. Sans abri et non surveillés, ils étaient confrontés aux éléments en permanence. Aujourd’hui, ils sont tous en sécurité.

© Bucks County SPCA / Facebook

Les 4 animaux sauvés sont chouchoutés par leurs sauveurs

Wyatt, âgé de 8 ans, a été transporté à Quakertown, dans une grange appartenant à la SPCA. « Notre équipe médicale et notre personnel se sont assurés qu’il était en bonne santé et ont pris soin de lui jusqu’à ce que nous puissions coordonner son placement à Days End Farm Horse Rescue dans le Maryland, précisent ses bienfaiteurs, Wyatt a fait le voyage vers le sud et il s’est bien installé. »

Désormais entre de bonnes mains, le cheval va enfin pouvoir trouver la sérénité et savourer l’amour véritable. Quant à ses compagnes d’infortune (les 4 chèvres récupérées lors du sauvetage), elles restent pour l’instant sous la surveillance de la SPCA, et reçoivent tous les soins dont elles ont besoin.

© Bucks County SPCA / Facebook

« Nous sommes optimistes quant à leur rétablissement complet, indique l’organisme, nous avons hâte de leur trouver un nouveau foyer dès que possible. » Sur Facebook, la publication relatant l’histoire de ces animaux a suscité des centaines de réactions.

« Je suis vraiment désolée pour le mini cheval. Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un garde un animal dont il ne peut pas s’occuper. C’est un fardeau pour lui et c’est inhumain pour l’animal », commente une utilisatrice du réseau social. « Ces animaux auront un avenir meilleur grâce à la SPCA », estime une dénommée Cindy, heureuse de les savoir en sécurité.

© Bucks County SPCA / Facebook