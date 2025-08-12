Un chaton sauvé d'une vie d'errance et de solitude crée une routine touchante avec son nouveau meilleur ami canin (vidéo)

Il y a quelques mois, un chaton découvert dans le moteur d’une voiture a été adopté par ses sauveurs. Au sein de son nouveau foyer, le jeune félin a fait la rencontre de Gus, un Golden Retriever. Les 2 animaux ont pris une habitude touchante, qui a fait fondre le cœur de millions d’internautes.

Comme le rapporte Newsweek, un chaton de 3 mois a été trouvé dans le moteur d’un véhicule il y a quelques mois. Baptisée Taco par ses sauveurs, l’adorable boule de poils n’était pas identifiée.

La famille qui a découvert le jeune félin avait fait le deuil de son chat un an plus tôt, et est rapidement tombée amoureuse de lui. Elle a donc décidé de l’adopter.

Tous les membres du foyer, y compris le Golden Retriever répondant au nom de Gus, sont tombés sous le charme du nouvel arrivant. Le chien a commencé à le suivre partout, en « veillant à ce qu’il ne s’attire pas d’ennuis ». Tout cet amour et cette bienveillance ont aidé Taco à se sentir plus à l’aise et à s’adapter rapidement à sa nouvelle vie.

© @jpleakis / TikTok (capture d'écran)

Les meilleurs amis au monde

La phrase « s’entendre comme chien et chat », a souvent une connotation négative. Et pourtant…

Dans une vidéo publiée sur le compte TikTok @jpleakis, on peut voir une scène d’une grande douceur, dans laquelle Taco saute sur le canapé pour rejoindre son ami canin. Le jeune chat s’installe lentement contre le Golden Retriever en train de se reposer, et profite de sa chaleur pour passer une bonne nuit.

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, Gus et Taco ne peuvent pas dormir l’un sans l’autre. Ils adorent savourer des petits moments de la vie ensemble, dont les siestes dans les endroits les plus douillets !

« J’adore quand les animaux cohabitent comme ça »

Depuis sa mise en ligne, le clip a été vu 3,5 millions de fois et a récolté plus de 493 000 mentions « j’aime ».

« J'adore quand les animaux cohabitent comme ça. Je me demande ce qu'il se passe dans leur tête. C'est tellement mignon », commente une utilisatrice du réseau social. « C’est ça les Golden ! », écrit un autre internaute.

D’autres vidéos montrent le duo se faire des câlins et s’amuser. Une belle amitié !

