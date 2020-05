Un chat pris de convulsions dans la rue jeté dans un camion-poubelle à Montélimar

La Fondation 30 Millions d’Amis et le maire de Montélimar ont déposé plainte après qu’un agent de propreté a balancé un chat, pris de spasmes, à l’arrière d’un camion-poubelle.

Les faits ont eu lieu le matin de mardi 5 mai 2020, entre 6h et 7h, dans l’une des rues de Montélimar, dans la Drôme. Ils ont été filmés par une jeune fille depuis son balcon. D’après elle, le chat victime de spasmes, « hurlait depuis au moins une demi-heure », rapporte le site de la Fondation 30 Millions d’Amis qui cite Virginie Baudon. Cette dernière est la présidente de l’association Instinct Félin.

NON @Veolia_FR, l'animal n'a pas été "déposé dans le camion", mais bel et bien jeté dans la benne au milieu des ordures !

Où se trouve ce chat actuellement et dans quel état ? Chez un vétérinaire ? Merci pour vos précisions. https://t.co/SePhWQVVjb — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) May 6, 2020

La vidéo montre, en effet, l’animal étendu sur le flanc et convulser. Venait-il d’être « écrasé par un véhicule », comme avancé dans le communiqué de Véolia publié le lendemain de l’évènement ? Etait-il en pleine crise d’épilepsie, ou encore victime d’empoisonnement ? Nul ne le sait, le sort du félin restant inconnu à ce jour.

Toujours est-il que l’agent de propreté s’est servi de sa pelle pour ramasser le chat souffrant, mais bel et bien vivant, puis l’a jeté à l’arrière du camion-poubelle.

Véolia étant l’entreprise à laquelle est confié le ramassage des ordures et donc l’employeur de cette personne, elle a réagi via ledit communiqué sur Twitter en parlant « d’acte maladroit ». Elle a ajouté comprendre l’émoi provoqué par cette information et reconnaître que les services vétérinaires auraient dû être contactés.

La réponse de la Fondation 30 Millions d’Amis ne s’est pas fait attendre. Elle a souligné que, contrairement à ce qui est écrit dans le communiqué, l’agent n’avait pas « déposé » le chat, mais celui-ci avait été « jeté dans la benne au milieu des ordures ».

La Fondation, qui a déposé plainte pour acte de cruauté, exige de savoir ce qu’il en est advenu du chat depuis. Franck Reynier, maire de Montélimar, a annoncé lui aussi son intention de déposer plainte, tout en assurant que les enregistrements de vidéosurveillance du quartier seraient mis à disposition.