Un chat déboussolé par le climat de son nouveau lieu de vie demande à sa propriétaire de faire preuve de créativité (vidéo)

Aysha a fait la connaissance de son chat alors qu’elle était en vacances à Dubaï (Émirats arabes unis). Ne souhaitant plus jamais être séparé de lui, la jeune femme est parvenue à l’adopter et le transférer dans son pays, au Royaume-Uni. Tout se passe pour le mieux, à l’exception de la difficile adaptation du chat au climat britannique.

Aysha, connue sur TikTok sous le pseudonyme « @ayshaexplores », a rencontré son chat dans une rue de Dubaï. Ce dernier errait, en manque de nourriture et d’affection. La jeune Anglaise s’est tout de suite prise de passion pour lui et a décidé qu’elle ne repartira pas sans son nouveau compagnon.

Une démarche complexe

Transférer un animal d’un pays à un autre, parfois d’un continent à un autre, n’a rien de facile. Aysha a dû se faire aider par plusieurs associations connaissant ce type de démarche. Quelques semaines après la décision, après plusieurs visites chez le vétérinaire et avoir complété de nombreux documents, le chat de Dubaï était arrivé sur le territoire anglais.

Retrouver ses marques, à l’autre bout du monde

Le félin a éprouvé quelques difficultés à trouver sa place dans sa nouvelle maison et auprès de sa nouvelle propriétaire. Cette dernière a fait preuve de beaucoup de patience. Elle précisait à tag24 que le félin en question était aveugle d’un œil, ce qui ne facilitait pas ses repérages dans son nouvel espace. Finalement, les efforts d’Aysha ont payé et le chat s’est senti de plus en plus à l’aise.

Une ombre demeurait au tableau : les difficultés d’acclimatation, au sens propre.

« Elle a tout le temps froid »

Depuis son arrivée chez Aysha, la chatte a constamment froid. Elle se recroqueville en boule, contre les couvertures et coussins les plus chauds de la maison, mais cela ne semble pas suffire. L’explication est simple. À Dubaï, la température moyenne est de 35 degrés, contre 11 degrés à Londres. Le félin a donc subi le choc de ce changement de lieu et n’avait pas les ressources suffisantes pour y remédier.

La propriétaire a décidé de chercher des solutions au plus vite à ce problème de taille. Elle a donc investi dans des couchages chauffants qu’elle a disposés à plusieurs endroits de la maison. Elle a aussi installé plusieurs hamacs au-dessus des radiateurs.

La chatte semble avoir retrouvé un peu de confort. Les internautes tout comme Aysha croisent les doigts pour qu’elle se sente au mieux dans sa nouvelle maison où elle était très attendue.