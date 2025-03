Un chasseur abandonne plus de 50 chiens, plusieurs associations se mobilisent pour les sauver

Le 22 février dernier, la MSPCA-Angell, organisme de sauvetage basé à Boston, dans le Massachusetts (États-Unis), présentait ses nouveaux pensionnaires sur les réseaux sociaux. Sur les images, les boules de poils sont joyeuses, sûrement heureuses d’avoir échappé à l’enfer. Ce qu’elles ne savent peut-être pas encore, c’est que ce bonheur perdurera.

Les 50 chiens, de race Beagle ou Basset Hound, appartenaient à un chasseur, d’après la MSPCA-Angell. Ils vivaient avec une seule et unique personne qui les a négligés : « Plus de 50 chiens ont été abandonnés le mois dernier par un propriétaire qui vivait avec eux dans une seule propriété où ils ne recevaient pas les soins dont ils avaient besoin », précisait l’association.

@mspca.angell / Instagram

Une organisation minutieuse

Les boules de poils ont d’abord été placées en sécurité par les membres d’un autre refuge. Lequel ne disposait pas de la capacité et des moyens nécessaires pour accueillir un tel nombre d’animaux. Alors, d’autres associations se sont manifestées pour récupérer quelques quadrupèdes. Une douzaine de chiens âgés entre 1 et 10 ans ont été déposés à la MSPCA-Angell et pris en charge par les bienfaiteurs.

Ces derniers ont constaté qu’ils étaient relativement en bonne santé compte tenu de ce qu’ils avaient enduré. Ils étaient d’ailleurs enjoués et dynamiques, comme si l’idée d’avoir une vie meilleure les réjouissait. La plupart n’avaient pas besoin d’une longue réhabilitation sur place, et ont été vite placés à l’adoption. D’autant plus que l’association organisait un événement quelques jours plus tard.

A lire aussi : Folle de joie, une famille roule pendant 14 heures d’affilée pour retrouver son chien mystérieusement disparu 2 ans auparavant (vidéo)

D’autres auront besoin de quelques passages chez le vétérinaire avant d’être totalement rétablis. Quoi qu’il en soit, leurs bienfaiteurs ont bon espoir qu’ils trouveront bientôt une famille aimante capable de prendre soin d’eux.