Un Caniche découvert triste et négligé devient le rayon de soleil de sa famille adoptive

Un Caniche découvert triste et négligé devient le rayon de soleil de sa famille adoptive

Winnie et d'autres chiens ont été retrouvés affamés et abandonnés près d'une route en Écosse, en août 2020. La Société écossaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SSPCA) s'est chargée de les soigner et de les reloger.

Winnie et 9 Labradoodles erraient près de l'A98, lorsqu'ils ont été découverts. Certains d'entre eux étaient enfermés à proximité dans un bâtiment abandonné. Les chiens, livrés à eux-mêmes, étaient dans un état épouvantable, faibles et nerveux. Leur fourrure emmêlée et sale, leur mauvais état psychologique ainsi que leur corps émacié ont été les preuves d'un passé douloureux.

Bien que nous ne connaissions pas les détails de leur histoire personnelle, nous pouvons affirmer que les animaux sont, à ce jour, sauvés et en bonne santé. Les équipes de la SSPCA ont travaillé d'arrache-pied pour les remettre en forme et les socialiser.

Après avoir reçu de nombreux soins et effectué des exercices, ils ont tous été adoptés, y compris Winnie. Les bénévoles ont d'abord pensé qu'elle appartenait à la même race que ses compagnons d'infortune. Avec ses poils en désordre, la boue séchée sur l'ensemble de son corps et les quelques zones imberbes, difficile de l'identifier avec certitude.

© SSPCA

Un nouveau souffle

Winnie a subi un test ADN révélant que son sang appartenait à 100 % à celui d'un Caniche, non à un Labradoodle à l'instar des autres survivants. Après avoir vécu une expérience traumatisante, la chienne a entamé un nouveau chapitre important. L'un des bénévoles a décidé de l'accueillir, rapporte Daily Record.

Aujourd'hui, Winnie a trouvé la maison parfaite où s'épanouir et profiter de chaque instant. Celle qui naguère était accablée de chagrin et éprouvait de la peur, est devenue « un rayon de soleil » d'après sa famille.

© SSPCA

A lire aussi : Abandonné et handicapé, ce Berger Allemand réapprend à marcher grâce à l'amour et au soutien d'un couple (vidéo)

« Ils sont tellement heureux qu'elle soit entrée dans leur vie », a confié la directrice du centre de Lanarkshire (Écosse). « Elle se porte à merveille. »

Winnie, parfaitement entretenue, porte aujourd'hui un somptueux manteau qui ne ressemble en rien à celui qu'elle traînait misérablement dans la rue. Le dévouement des sauveteurs et l'amour inconditionnel de ses parents adoptifs lui permettent de vivre sa meilleure vie.