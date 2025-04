Il ne remuait jamais la queue, jusqu’au jour où ce chien retrouvé dans un fossé a rencontré sa sauveuse

Max a été retrouvé dans un fossé au bord d’une route de campagne il y a quelques mois. Lorsque les sauveteurs l'ont récupéré, il était dans un état psychologique très grave. Personne ne pouvait le convaincre que le mauvais était derrière lui. Cependant, ses bienfaiteurs étaient déterminés à lui prouver qu'une meilleure vie l'attendait.

Il n'est pas possible de connaître le passé de Max, mais son abandon a été un véritable traumatisme pour lui. Difficile d’estimer combien de temps il a passé dehors. Toutefois, son état physique témoignait qu'il était resté bien trop longtemps livré à lui-même.

photo d'illustration

Un véritable choc

Le média Journée Mondiale rapportait qu'il était couvert de boue et qu'il était d'ailleurs difficile de le distinguer quand il se trouvait sur le bas-côté. Plus tard, des radiographies ont démontré qu’il était blessé et souffrait d'une fracture de la patte arrière non soignée.

Son état physique n'était pas la seule chose frappante pour ses bienfaiteurs. Le regard du rescapé témoignait d'une grande détresse. Il était totalement traumatisé et apeuré. Emma Wilson, la vétérinaire qui l'a pris en charge après son sauvetage, se souvient encore : « Max était l’un des pires cas de repli émotionnel que j'ai observés en 15 ans de pratique ».

photo d'illustration

Un long parcours vers la résilience

Après avoir été soigné, Max a rejoint un refuge dans lequel se trouvait celle qui allait devenir son ange gardien, Rachel. Spécialisée dans l'éducation des animaux traumatisés, cette bénévole a souhaité montrer au canidé qu'il était en sécurité désormais. Elle lui a laissé suffisamment d'espace et de temps pour qu'il puisse se reconstruire.

Des semaines se sont écoulées sans progrès apparents de la part du quadrupède. Néanmoins, au fond de lui, quelque chose avait déjà germé. Rachel a constaté une première transformation quand il a accepté pour la première fois de saisir la friandise qu'elle lui tendait. Puis, la consécration a été lorsqu'elle l’a vu remuer la queue un jour, ce qu’il n’avait jamais fait.

Aujourd'hui, Max a repris de l’aplomb. Il s'amuse, profite de la vie, et voue une confiance aveugle en Rachel, qui a fini par l'adopter. Il est un symbole de résilience et est d’ailleurs devenu ambassadeur canin pour son ancien refuge.