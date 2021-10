Un camp de sans-abris et leurs chiens déplacé. Des bénévoles leur viennent en aide et vérifient leur état de santé !

En apprenant qu’un terrain occupé par des sans-abris et leurs animaux de compagnie allait être évacué, des associations sont intervenues pour les épauler et les accompagner. Leur mobilisation et leurs efforts coordonnés ont permis de gérer la situation au mieux.

Les autorités de la ville de Kalamazoo, dans l’Etat du Michigan, ont décidé de démanteler et de déplacer un camp de personnes sans domicile fixe. Inquiets pour ces sans-abris, mais aussi pour leurs chiens et leurs chats, des bénévoles leur sont immédiatement venus en aide, comme le rapportait FOX 17 ce jeudi 14 octobre.

Parmi eux se trouvait Sarah Gerstner, de l’association Animals Best Friend Fund. Dès qu’elle a reçu l’information, elle a quitté son travail pour se rendre sur les lieux. Elle voulait s’assurer que les animaux ne risquaient rien. D’après elle, ces derniers étaient « très stressés ». Heureusement, la bénévole et ses semblables ont reçu l’aide de la Kalamazoo Humane Society et de la SPCA locale.

Les intervenants ont fait en sorte qu’aucun chien ou chat ne leur échappe, même si l’un d’eux leur a donné du fil à retordre. « Nous avions un chaton qui courait un peu plus tôt. J'ai pu l’attraper. Il est en sécurité dans ma grange à la maison », raconte Sarah Gerstner.

Some who were there went to the Gospel Mission. Others, who had pets, went to a nearby parking lot bc animals weren’t allowed inside the shelter. // @FOX17 pic.twitter.com/MQrhnMQ9OU — Lauren Edwards (@LaurenEdwardsTV) October 15, 2021

Les choses ne s’étaient pas déroulées aussi bien la dernière fois que ce camp avait été évacué. A l’époque, ils avaient dû faire appel au service de contrôle des animaux de la ville pour gérer l’affaire. Ce jeudi matin, on a prévu « des laisses et des colliers pour que tous les chiens qui sont ici en ce moment soient confinés et en sécurité », détaille la bénévole. La Humane Society a fourni de la nourriture et de l’eau, tandis qu’un groupe de volontaires a apporté des jouets pour chien.

« C'est plus que le meilleur ami de l'homme »

Les sans-abri, une trentaine au total, ont donc dû s’installer sur un autre terrain, un parking non loin de là en l’occurrence. Ceux qui n’avaient pas d’animaux ont été temporairement logés au refuge de la Gospel Mission, où ces derniers ne sont pas acceptés. Tous ont quitté l’ancien emplacement sans incident.

Sarah Gerstner a essayé de convaincre les personnes avec animaux de les confier à son association ou à d’autres, mais la plupart ont refusé. Une position qu’elle comprend parfaitement : « C'est plus que le meilleur ami de l'homme. Ils sont ce qui aide ces gens à traverser cette épreuve. […] Ils ne vont pas abandonner ces animaux, même si ce n’est que pour quelques jours. Je sais que je n'abandonnerais pas mes chiens, dit la bénévole. Quand vous voyez ces gens au coin de la rue, qu'ils demandent de l'argent et qu'ils ont un chien avec eux, c’est pour nourrir ce dernier. Je peux vous garantir que ce chien vient en premier. C'est ce que nous avons vu maintes fois. »

C’est la Plaza Corporation, consortium propriétaire du terrain, qui avait demandé à la ville de le faire évacuer. Ce samedi aura lieu un rassemblement de soutien aux sans-abris déplacés dans un parc de Kalamazoo.