Un Bouledogue Français arrive au refuge dans un état alarmant, 8600 € sont nécessaires pour l'opérer (vidéo)

Pelican, une petite femelle Bouledogue Français trouvée errante, est arrivée au refuge plus fragile qu’elle n’en avait l’air. Derrière son regard doux se cachait en effet une urgence absolue : un problème de santé grave qui la plaçait sur la liste d’euthanasie… Seuls des secours rapides pouvaient la sauver. Heureusement, la chance était de son côté.

NorCal Bully Breed Rescue est une association de sauvetage basée sur un réseau de familles d'accueil, située dans la région de Sacramento, en Californie (États-Unis). Spécialisée dans le sauvetage de chiens habituellement considérés comme « inadoptables », elle s’est récemment donné pour mission d’aider une petite femelle Bouledogue Français dans une situation critique.

Une vie en danger

Prénommée Pelican, la minuscule boule de poils a été trouvée errante et, bien qu'en bonne santé générale, elle souffre d'otites douloureuses. Ces infections ont été négligées depuis si longtemps que les dégâts sont aujourd’hui irréversibles : seule une intervention chirurgicale lourde pour retirer la partie interne de ses oreilles peut la guérir.

© @norcalbullybreedrescue / Instagram

Seul problème : cette opération urgente coûte près de 10 000 $ (environ 8600 €), des fonds que l’association n’a pas. La situation de Pelican est d’autant plus dramatique que la chienne a été placée sur la liste d'euthanasie de son refuge ; sa vie dépend donc de la rapidité avec laquelle les secours arriveront…

Une belle mobilisation

Bouleversée par son cas, l’équipe de NorCal Bully Breed Rescue a lancé un appel urgent à la générosité de la communauté pour offrir à la petite chienne une seconde chance dans la vie.

Partageant son histoire sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le blog du défenseur des animaux Rocky Kanaka, l’association n’a pas tardé à annoncer une bonne nouvelle. Alors qu’elle n’avait réussi à réunir qu’une petite partie des fonds nécessaires pour soigner Pelican, une bénévole du refuge a sollicité une organisation accordant des subventions, qui a finalement accepté de couvrir l’intégralité des frais médicaux de la boule de poils !

Grâce à cet élan de solidarité, Pelican a pu rejoindre une famille d’accueil, Kaylin et Chris, dans laquelle elle s’épanouit déjà. Douce et affectueuse malgré tout ce qu’elle a traversé, la petite chienne peut enfin guérir dans ce nouveau foyer. Aucun doute : la compassion et l’entraide peuvent vraiment transformer une vie !