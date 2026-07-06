Enfermé dans une étable minuscule et condamné pour avoir tué une poule, ce croisé Chow Chow cherche une famille aimante

Originaire de Roumanie, BamBam a vécu dans une étable insalubre de 6 m 2 qu’il partageait avec d’autres animaux. Condamné pour avoir tué une poule, le chien croisé Chow Chow a été sauvé de justesse d’une mort certaine. Aujourd’hui, il est proposé à l’adoption en France ou en Belgique par l’association Les pattes oubliées. C’est l’occasion pour ce jeune rescapé de 7 mois de prendre un nouveau départ bien mérité et de tout découvrir de la vie de famille.

« BamBam : rescapé de l’enfer et prêt à l’adoption », peut-on lire sur sa fiche de présentation. Ce chien croisé Chow Chow a grandi dans des conditions terribles en Roumanie.

« Sa "maison" n’était qu’une étable insalubre de 6 m² qu’il partageait avec des poules et des cochons, écrit l’association Les pattes oubliées, condamné pour avoir tué une poule alors qu’il vivait l’enfer, il a été sauvé de justesse d’une mort certaine. »

Bien qu’il ait vécu des épreuves horribles qu’aucun animal ne devrait avoir à vivre et connu la maltraitance, BamBam est un « petit ange » qui rêve de prendre un nouveau départ en France ou en Belgique.

bambam Âge : 9 mois Localisation : Roumanie Roumanie Association : les pattes oubliées Rencontrer bambam

« Un diamant brut qui se révélera grâce à votre amour »

Âgé d’environ 7 mois, cet « amour de loulou » espère poser les pattes dans un foyer calme, doux et sécurisant pour savourer une vie sereine.

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« Avec un peu de patience et de douceur, il saura vous faire totalement confiance et vous couvrira de bisous, indiquent ses bienfaiteurs, en tant que jeune rescapé ayant grandi dans des conditions d’enfermement difficiles, BamBam aura tout à découvrir et à apprendre (la propreté, la solitude, la marche en laisse et les bruits d’une maison). »

© Les pattes oubliées / Animaux.fr

« Ce n’est pas un chien "clé en main", mais un diamant brut qui se révélera grâce à votre amour », ajoutent-ils sur Animaux.fr.

Identifié, vacciné, déparasité et castré, BamBam peut voyager en terre promise une fois son adoption officialisée. Qui est prêt à s’engager durablement à ses côtés et à lui offrir la sérénité qu’il mérite ?

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Les pattes oubliées sur l’annonce Animaux.fr de BamBam.