Une chienne en fugue et blessée se présente d'elle-même au commissariat au grand soulagement de sa famille qui la cherchait depuis une semaine

Elle s’appelle Comet et porte bien son nom, elle qui s’est comportée en étoile filante pendant plusieurs jours alors que sa famille tentait désespérément de la retrouver. Cette dernière était d’autant plus inquiète pour la chienne qu’elle avait été blessée par une voiture pendant sa fugue. Le dénouement est arrivé au bout d’une semaine et de manière tout à fait inattendue.