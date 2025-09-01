Un bienfaiteur répare le coeur brisé d'un vieux chien abandonné et en fait le nouveau membre de sa famille (vidéo)

Scott Newton s’est rendu dans sa maison après que les locataires de celle-ci ont été expulsés. Comme prévu, il n’a pas trouvé ces derniers à l’intérieur du logement et leurs affaires ont été débarrassées. En revanche, la famille a laissé son vieux chien Fred derrière elle, qui attendait toujours son retour.

Fred, un chien âgé, a attendu pendant des heures le retour de ses proches, expulsés de la maison qu’ils louaient. Le pauvre quadrupède ne comprenait pas qu’il avait été abandonné sur place et que ceux qu’il aimait le plus s’apprêtaient à tout recommencer sans lui. Heureusement, le jour même de son abandon, une famille était déjà prête à l’accueillir.

Scott Newton, le propriétaire du logement selon The Dodo , a découvert le canidé en pénétrant dans la bâtisse une fois les locataires partis . Au départ, Fred n’en avait que faire de lui, car il était persuadé que ses humains rentreraient à la maison : « Ils t'ont abandonné, mon pote [...] Désolé, tu vas devoir venir avec nous », lui a dit l’homme après l’avoir découvert.

@thereelscottnewton Fred was a casualty of an eviction. He got left behind but he’s already found a new home in my sons room who is currently taking the legs off his couch so Fred can get his old a$$ up on it. I guess at least they took the puppy and only left us the old man…… the joys of rental property. ????????????????? also Fred has a head the size of a watermelon! ? original sound - thereelscottnewton

Un abandon incompréhensible pour Fred

Le pauvre Fred ne comprenait malheureusement pas ces mots, du moins, il ne voulait pas qu’ils soient réels. Il refusait de bouger , bien déterminé à rester chez lui. Il s’est même allongé dans un coin de la chambre, l’air triste, comme s’il réalisait petit à petit que personne ne viendrait le chercher.

Avec beaucoup de douceur et de bienveillance, Scott est parvenu à le convaincre de le suivre. Il l’a emmené chez lui avec l’idée de lui trouver une nouvelle famille au plus vite. En attendant, il l’a pris avec lui à l’animalerie pour lui acheter de la nourriture et des jouets. Fred le suivait partout pour être certain qu’il ne serait pas abandonné une seconde fois.

La famille dont il avait besoin

Rapidement, la boule de poils s’est attachée à son bienfaiteur, qui était devenu son unique repère. De retour à la maison, elle a fait la connaissance des enfants de ce dernier et les choses sont devenues limpides. Il n’était plus question de lui trouver une autre famille, mais plutôt de devenir celle-ci.

Scott et ses proches ont officiellement adopté Fred, qui a pu réparer son petit cœur brisé au sein de cette maison aimante. Il a même gagné des amis canins, qui vivent également dans son nouveau domicile.