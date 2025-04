Une agente immobilière pensait visiter une maison vide, elle y trouve une chienne à l’agonie au sous-sol et lui vient en aide (vidéo)

Dans le cadre de son travail, une femme s'est rendu sur la propriété d'un couple en attente d'expulsion et a fait face à l'indescriptible. Un chien rachitique et mal en point se trouvait au sous-sol. Il n'avait même plus la force de se lever. Une vision d'horreur pour l'agente immobilière, qui est restée tétanisée.

Une agente immobilière s'est rendue dans une maison à Detroit (États-Unis) où vivaient des propriétaires en cours d’expulsion. Tandis qu'elle faisait le tour des lieux, elle s’est dirigée vers le sous-sol et a fait face à une scène déchirante. Un pauvre chien avec la peau sur les os était allongé sur place, presque sans vie. L’association Detroit Pit Crew Dog Rescue a pris le relai pour mettre un terme à son calvaire.

Quand Theresa Sumpter, membre de cette dernière, est arrivée sur les lieux, elle est restée sans voix. Comme des centaines d’internautes, elle avait visionné la vidéo de l’agente immobilière qui venait de découvrir le chien. Celle-ci avait filmé la scène pour la diffuser. La voix tremblante à cause du choc, elle attestait ne pas savoir que faire face à l’horreur de la situation.

Des conditions inhumaines

En tant que sauveteuse d’animaux, Theresa est plus habituée à ce genre d’affaires. Pourtant, elle a tout de même été profondément bouleversée en rencontrant le quadrupède pour la première fois. Lequel vivait dans des conditions abominables : « Nous sommes entrés par une porte arrière dans un sous-sol très sale et dégoûtant, où il y avait beaucoup d'excréments. Il faisait très froid, humide et sombre », partageait-elle dans un témoignage relayé par Click On Detroit.

Le canidé, une chienne de 2 ans ultérieurement nommée Faith, ne pesait que 13 kilos à ce moment, soit la moitié de son poids de forme. Elle était également frigorifiée et à bout de forces. Theresa l’a immédiatement conduite dans un hôpital vétérinaire où elle a été placée en soins intensifs.

Detroit Pit Crew Dog Rescue / Facebook

Chaque nouvelle journée passée est une victoire pour ses sauveteurs, car sa vie ne tient qu’à un fil. Ces longues années de négligence lui ont laissé de lourdes séquelles, mais les bienfaiteurs ne comptent pas l’abandonner : « Personnellement, je ferai tout pour sauver cette chienne », assurait Theresa.

Plus les jours passent et plus l’état de santé de Faith se stabilise. Elle n’est toutefois pas à l’abri d’une rechute et, par conséquent, est surveillée en continu par l’équipe vétérinaire. Pour Theresa, les anciens maîtres de la chienne sont des « criminels ». Ils ont laissé l’animal périr à petit feu et elle espère qu’ils répondront de leurs actes devant la justice.