Un Berger Australien réalise à la perfection les pas d'une danse irlandaise et devient célèbre sur Internet (vidéo)

Un Berger Australien réalise à la perfection les pas d'une danse irlandaise et devient célèbre sur Internet (vidéo)

A l’occasion de la Saint Patrick, une jeune femme et sa chienne ont réalisé une petite chorégraphie inspirée de la danse traditionnelle irlandaise. La vidéo, postée par la maîtresse du Berger Australien sur Instagram, est vite devenue virale.

Secret est une adorable chienne Berger Australien de 6 ans, formant avec sa propriétaire Mary un duo parfaitement complémentaire et très complice. Elles vivent à Bellingham dans l’Etat de Washington (nord-ouest des Etats-Unis).

La jeune femme lui apprend régulièrement de nouveaux tours et toutes 2 pratiquent ensemble le dog dancing.



Mary & Secret / Instagram

Elles en ont fait la démonstration lors de la Saint Patrick en exécutant quelques pas de danse irlandaise traditionnelle, comme le rapportait Irish Central. Dans la vidéo les montrant à l’œuvre, on peut admirer la parfaite synchronisation de leurs mouvements et la grande concentration dont la chienne fait preuve.

La séquence a été postée sur Instagram par Mary, accompagnée de la légende suivante : « Joyeuse Saint Patrick à vous tous ! Nous voici, ma chienne Secret et moi, dans une danse irlandaise traditionnelle faite ce matin pour l’occasion ».

Un gros travail derrière cette danse

Vêtue d’un joli bandana vert de circonstance, Secret s’est montrée extrêmement à l’aise à cet exercice, qui demande une grande coordination et beaucoup de travail. On imagine que pour parvenir à un tel résultat, sa maîtresse a misé sur l’éducation positive, les encouragements et les récompenses.

La vidéo a été largement relayée, appréciée et commentée, tant sur Instagram que sur les autres réseaux sociaux.

A lire aussi : Larmes de joie après la découverte d'un chien présumé mort dans les décombres d'une maison victime d'un glissement de terrain

Le dog dancing est une discipline à laquelle bon nombre de duos maîtres-chiens s’adonnent, et qui offre souvent de magnifiques prestations. On en avait déjà parlé avec la Maralpine Vinciane Vialettes et sa chienne Baly en avril 2020.