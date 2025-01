Se prenant pour un chat, un petit Loulou de Poméranie plein d’entrain fait de son mieux pour convaincre son frère félin de jouer avec lui (vidéo)

Avec leurs adorables petites bouilles et leur joie de vivre, les Loulous de Poméranie font craquer tout le monde, y compris les autres animaux. Ce n’est pas Brunello, un sympathique chat tigré, qui dirait le contraire ! Il est en effet très ami avec son frère Gary, un Spitz nain qui semble se prendre lui-même pour un petit félin…

Une amitié réconfortante

C’est à Charleston en Caroline du Sud (États-Unis) que vivent ces 2 meilleurs amis. Leur maîtresse, touchée par cette tendre relation, a pris l’habitude de partager régulièrement des vidéos du duo sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des internautes.

© garybearthepom / Instagram

On peut ainsi voir Gary et Brunello jouer à se poursuivre, partager un même arbre à chats ou manger ensemble des friandises. Une chose est sûre : chacune des 2 boules de poils apprécie la compagnie de l'autre !

Une vidéo récente a particulièrement donné le sourire aux internautes. Dans ce clip, on voit Gary qui essaie d'amener son frère chat à jouer avec lui. Il lui tourne autour, il le provoque, mais Brunello ne semble pas disposer à venir s’amuser. La vidéo se conclut néanmoins sur un tendre bisou d’un Gary peu rancunier à son ami félin.

Mi-chien, mi-chat

Comme l’a remarqué Parade Pets, il semblerait que Gary croit qu'il est en fait un chat piégé dans le corps d'un Loulou de Poméranie. Rien d’étonnant à ce que Brunello l'ait si facilement adopté !

© garybearthepom / Instagram

En outre, on a observé que les Spitz nains s'entendent généralement bien avec les chats, et ce, pour plusieurs raisons. En plus de leur petite taille qui les place au même niveau que leurs compagnons félins, ces petits chiens sont en effet connus pour être amicaux avec les autres animaux de compagnie et les nouvelles personnes. De même, ce ne sont pas des chiens à forte proie, par conséquent la présence d'un chat ne déclenche pas chez eux un instinct de chasse. Brunello et Gary étaient donc faits pour s’entendre !