Un automobiliste recueille un chien qu'il croit errant et lui offre un foyer 2000 kilomètres plus loin

Bear le chien s’est retrouvé à des milliers de kilomètres de chez lui après sa fugue et la méprise d’un automobiliste. Quand son propriétaire a appris ce qui s’était passé alors qu’il le cherchait depuis des mois, il a dû réfléchir au moyen de lui faire faire le long voyage pour le ramener à la maison.

Bear est un croisé Berger Allemand de 3 ans décrit comme étant « le plus gentil des chiens ». Il fait partie de la famille de Konrad Frederickson, qui vit dans une ferme près de Stoughton dans la Saskatchewan (Canada), depuis son plus jeune âge.

Le quadrupède menait une vie heureuse et sans histoire jusqu’à cette fugue de septembre 2023. Konrad Frederickson et ses proches avaient remué ciel et terre dans l’espoir de le retrouver, mais l’animal s’était totalement volatilisé, rapportait SaskToday.



Konrad Frederickson

En fait, peu après avoir disparu de la ferme familiale, Bear avait été découvert par un automobiliste qui pensait avoir affaire à un chien errant. Au lieu de l’emmener à un refuge ou chez un vétérinaire pour voir s’il était identifié (ce qui est le cas), il avait décidé de le garder. Il l’avait ensuite emmené chez sa mère à Toronto en Ontario, à près de 2000 kilomètres de là.

Konrad Frederickson était loin de se douter que son ami à 4 pattes se trouvait si loin du domicile. Il a donc été extrêmement surpris d’apprendre la nouvelle de la part d’un vétérinaire de Toronto le 19 janvier 2024, soit 4 mois après le départ de Bear.

Au téléphone, le praticien lui a expliqué qu’il venait d’admettre le chien dans sa clinique et qu’il avait obtenu ses coordonnées grâce à sa puce d’identification.

La chance sourit à nouveau à Bear et à son maître

Konrad Frederickson était évidemment aux anges, mais il s’est ensuite demandé comment il allait bien pouvoir ramener Bear auprès de lui avec une telle distance les séparant.

Konrad Frederickson

Par chance, une autre famille de fermiers originaire de Stoughton se trouvait justement à Toronto à ce moment-là. Elle a accepté de transporter le chien lors de son voyage retour.

Bear est rentré auprès des siens le mercredi 13 janvier. Il se portait très bien et était heureux de retrouver son foyer.