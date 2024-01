Les pleurs d'une chienne blessée et immobile au bord de l'autoroute interpellent un automobiliste bienveillant

Elle était allongée au bord d’une autoroute, souffrant d’une multitude de blessures et dans l’incapacité de se mouvoir. Cette chienne n’avait que peu de chances de survivre dans ces conditions et elle devait être secourue de toute urgence. Fort heureusement, un automobiliste alerte et bienveillant s’en est aperçu.

Une chienne grièvement blessée a été découverte à temps et prise en charge par une association locale grâce à la présence d’esprit d’un automobiliste, rapportait Penticton Western News.

Le mercredi 17 janvier, la personne en question passait par une autoroute à proximité de Fort St. James, en Colombie-Britannique (Canada), quand une silhouette animale gisant au bord de la chaussée a attiré son attention.

L’automobiliste pensait avoir affaire à un animal sauvage blessé et « ne pouvait pas imaginer que c'était un chien, car sur ce tronçon d'autoroute, il n'y aucune habitation sur plus de 50 kilomètres », indique Kristen Sumner, responsable au refuge de la BC SPCA (SPCA de Colombie-Britannique) à Prince George.

Après être descendue de son véhicule, la personne a entendu des aboiements de détresse en s’approchant et a ainsi réalisé qu’il s’agissait d’une chienne. La croisée Pitbull de 2 ans, plus tard appelée Honey, était extrêmement mal en point.

Elle a été prise en charge par la BC SPCA, qui l’a aussitôt emmenée en clinique vétérinaire. « Il s'est avéré que la pauvre Honey souffrait d’une luxation de l’épaule et que sa patte arrière droite souffrait de lésions nerveuses si graves qu'elle nécessite l’amputation », explique Kristen Sumner. Par ailleurs, les plaies sur son visage, son cou et sa poitrine s’étaient infectées.



BC SPCA

Une chienne « pleine d'amour et de gratitude »

Ces dernières ont été nettoyées et traitées. L’épaule luxée a été remise en place et une date a été fixée pour l’intervention chirurgicale. « Malgré toutes ses blessures, Honey est l'un des chiens les plus sympathiques que nous ayons jamais eu sous notre garde, dit Kristen Sumner. Elle aime les humains et adore les autres chiens ».



BC SPCA

La chienne a été confiée à une famille d’accueil dont le chien s’est rapidement lié d’amitié avec elle.

Pour ses sauveurs, Honey est une véritable battante. « Elle essaie tellement de rester autonome que nous devons la surveiller de près pour nous assurer qu’elle ne se surmène pas pendant sa guérison, raconte Kristen Sumner. Honey est pleine d'amour et de gratitude ».

Il est prévu que Honey soit proposée à l’adoption dès le 14 février, jour de la Saint-Valentin.