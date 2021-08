En fugue depuis 2 jours, un chien se retrouve en mer et risque la noyade. Les sauveteurs bénévoles interviennent

Informée de la situation de détresse d’un chien qui risquait de se noyer en mer, une équipe de sauveteurs bénévoles corses s’est immédiatement portée à son secours. L’animal avait fugué l’avant-veille et son propriétaire le cherchait depuis, d’après les précisions de ce dernier.

Le sauvetage d’un chien qui s’était retrouvé en mer a débouché sur de joyeuses retrouvailles avec son maître, sans nouvelles de lui depuis des jours, rapportait Corse Net Infos ce dimanche 1er août.

Ce matin-là, aux environs de 10 heures, plusieurs personnes avaient aperçu un chien se débattant dans l’eau, dans le golfe de Propriano en Corse-du-Sud. Les témoins avaient ensuite alerté les secours ; le CROSS (Centre régional opérationnel surveillance et sauvetage) corse a coordonné l’intervention.

C’est l’équipe SRA SNS 714 de l’association SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) de Propriano qui s’est rendue sur les lieux pour secourir l’animal en danger.

Ces sauveteurs en mer bénévole sont arrivés sur zone juste à temps ; le quadrupède était à bout de forces et éprouvait de plus en plus de difficultés à garder la tête hors de l’eau. Ils l’ont rapidement rejoint, repêché et mis en sécurité à bord de leur embarcation, avant de lui appliquer un masque à oxygène.

Le chien, de race Border Collie, a ensuite été transporté en clinique vétérinaire par les sapeurs-pompiers.

Le chien était en fugue depuis vendredi, il se porte bien

Les commentaires postés par le propriétaire du chien secouru sous la publication Facebook de la SNSM de Propriano nous permettent d’en savoir un peu plus. Le canidé, qui répond au nom de Max, avait fugué vendredi et son maître le cherchait partout. Celui-ci assure, par ailleurs, qu’il se porte bien. En revanche, on ignore comment il s’est retrouvé dans les eaux du golfe.

Un grand bravo aux sauveteurs en mer bénévoles de la SNSM corse, au CROSS de l’île de Beauté et aux sapeurs-pompiers pour cette opération organisée et exécutée à la perfection.