Un ancien militaire brisé par l’abandon d’une chienne âgée sauve un autre chien senior dans la foulée

Ancien militaire devenu éducateur canin, Colby Hartz consacre désormais sa vie aux chiens, et en particulier à ceux que l’âge rend plus vulnérables. Touché par le sort d’une chienne âgée abandonnée, il s’est lancé dans une quête émouvante pour offrir une seconde chance à un autre compagnon à 4 pattes. Ce qu’il ne savait pas, c’est que cette démarche allait changer 2 vies à jamais.

Après avoir servi dans l’infanterie de marine américaine, Colby Hartz, 27 ans, s’est reconverti dans l’éducation canine. Une grande passion pour les chiens l’anime, en effet, depuis son enfance. Il avait d’ailleurs grandi avec un Golden Retriever appelé Max et a toujours eu une affection particulière pour cette race.

Récemment, cet habitant de Lake Elsinore, en Californie (Etats-Unis), a été bouleversé par l’histoire d’une chienne séniore appelée Princess Leia. Âgée de 16 ans, elle venait d’être abandonnée dans un refuge en raison de sa vieillesse. Il s’est rendu sur place dans l’espoir de l’adopter, mais quelqu’un d’autre l’avait devancé ; Princess Leia avait déjà trouvé une famille.



La déception était immense pour Colby Hartz, qui en a fait part dans une vidéo partagée le 15 août 2025 sur son compte TikTok “@colbyhartz.k9” et dans laquelle il a raconté sa rencontre avec Chief, son nouvel ami à 4 pattes. La séquence en question, relayée par Newsweek , a généré plus d’un demi-million de vues sur le réseau social. La voici :

“J'étais vraiment triste de voir qu'elle avait été adoptée avant mon arrivée [au refuge], confie-t-il. Heureux pour elle, mais égoïstement triste. J’avais déjà des projets pour Princess Leia.”

Malgré cet échec, il n’a pas baissé les bras. “En me réveillant ce matin, je me suis donné pour mission de trouver un autre vieux chien qui avait besoin d'aide, poursuit l’ancien militaire. C'est alors que je suis tombé sur une annonce de refuge pour Chief [...]. Même si j'étais triste pour Princess, je savais que ce n'était pas pour rien.”

Chief, Golden Retriever de 10 ans, avait été cédé au refuge par ses maîtres en raison des dépenses liées à sa santé, notamment pour ses oreilles qui étaient en très mauvais état.



“J’aime les Golden Retrievers depuis mon plus jeune âge ; c'est grâce à eux que je suis devenu éducateur canin, explique le jeune homme. Quand j’ai vu [Chief], il m'a rappelé Max, le Golden de mon enfance. J'ai tout laissé tomber ce matin-là et je me suis précipité au refuge pour le rencontrer.”

“Le premier d'une longue série”

L’adoption a été officialisée dans la foulée. “Chief sera le premier d'une longue série pour moi et ma future famille”, dit-il, laissant ainsi entendre qu’il adoptera d’autres canidés séniors. Le chien reçoit tous les soins dont il a besoin et son état s’améliore de jour en jour. Parallèlement, il prend ses marques dans sa nouvelle maison et apprend à s’entendre avec Rocky et les autres chiens de ce foyer chaleureux.

“J'encourage vivement les gens à sauver un chien. Le voir changer et se transformer en si peu de temps me comble de bonheur”, conclut Colby Hartz.