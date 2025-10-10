Ce chien policier reconnu pour ses prouesses à plusieurs reprises affiche un sourire radieux lors de son dernier sauvetage

Ce chien a amplement mérité sa récompense suite au sauvetage d’un homme de 78 ans. Cruiser a eu la chance de pouvoir déguster un délicieux burger, ce qui lui a provoqué un vrai pic de plaisir. Au-delà de ces images réconfortantes, il est évident que le chien est un excellent sauveteur.

Cruiser est un chien policier rattaché aux services du Massachussetts (États-Unis). Formé depuis qu’il est chiot, il a intégré la police en 2020 et est aujourd’hui un vrai professionnel. Il l’a prouvé une nouvelle fois lors de son dernier sauvetage mené dans la commune d’Avon.

« Cruiser a navigué directement jusqu’à son emplacement »

Cruiser était sur le pont peu après avoir été sollicité. L’homme de 78 ans qui demeurait introuvable a tout de suite été repéré par le chien policier. Son encadrant expliquait à CBS News : « Beaucoup de personnes étaient à la recherche du monsieur. Cruisier a navigué directement jusqu’à son emplacement, le traquant et le localisant dans les bois derrière une école ».

« Il est heureux d’avoir fait son travail »

Cruiser a su qu’il avait fait du bon boulot. McGrath, son supérieur, n’a pas manqué de lui faire remarquer, lui qui le suit depuis son arrivée en 2020.

Formé par Walpole’s Golden Opportunities for Independence, le chien a brillé plus d’une fois lors d’opérations. Au cours des derniers mois, il a aidé à retrouver 2 enfants en fuite dans les bois, et a aussi permis de retrouver une femme âgée qui avait disparu. Ce sauvetage plus récent vient s’ajouter à la longue liste des réussites du Golden Retriever.

La récompense ultime : « un dîner de célébration »

McGrath a souhaité marquer le coup en voyant ce « grand sourire éhonté ». Le grand chien savait qu’il avait réussi et a reçu une belle récompense en retour : « un voyage chez McDonalds ». C’est ainsi que Cruiser a pu déguster un mets qu’il adore et qu’il consomme évidemment très rarement : un hamburger. C’était l’explosion de joie pour ce chien qui satisfait sa gourmandise après avoir beaucoup donné pour sa communauté.

Une star locale

La notoriété du chien n’a pas débuté lors de cet événement récent. En effet, Cruiser partage ses aventures sur sa page Facebook. Il invite régulièrement son public à le rejoindre lors d’événements. On le découvre sur le réseau social, le hamburger est vraiment le pêché mignon du chien policier.