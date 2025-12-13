Un ancien chien errant a trouvé sa nouvelle famille à l’étranger, mais ne peut pas la rejoindre à cause de problèmes logistiques

Samba fait partie des chiens errants tombés sur la bonne personne au bon moment. Avant l’arrivée de Sarra dans sa vie, il ne pouvait compter que sur lui-même. La bienfaitrice lui a apporté l’attention qu’il n’avait jamais eue, mais bien plus encore. En effet, la boule de poils est désormais sur le point de commencer sa nouvelle vie, à condition de parvenir à rejoindre sa famille.

Il y a quelques semaines encore, Samba était une jeune chienne errante en Tunisie qui n’avait personne sur qui compter. Même si elle avait encore toute la vie devant elle, son avenir était plutôt sombre, puis un ange l’a sauvée : Sarra. La bienfaitrice lui a offert des soins, de l’affection et de l’attention, puis lui a même trouvé une famille en France. Elle n’a cependant pas encore rejoint ses nouveaux propriétaires, car aucun parrain de vol ne s’est désigné.

Jusqu’à présent, la chance avait toujours tourné pour Samba. Sa rencontre fortuite avec Sarra en est la preuve, puisqu’elle est tombée par hasard sur la personne qui a changé sa vie. En effet, l’animal s’est greffé au groupe de chiens errants nourris par celle-ci et elle a gardé un œil bienveillant sur lui.

Une protection réconfortante

Finalement, et malgré ses maigres moyens, elle a décidé de lui faire une place chez elle et s’est occupée d’elle comme de ses propres chiens. Sarra savait toutefois qu’elle ne pourrait pas la garder, car sa maison était déjà pleine. En revanche, elle ne comptait pas la laisser partir sans solution et s’est mise à lui chercher une famille. La bienfaitrice souhaitait idéalement lui trouver des propriétaires en Europe pour lui garantir de bonnes conditions de vie.

Non sans mal, elle est parvenue à lui dégoter la famille idéale et a assuré que cette dernière aimait déjà la boule de poils. Samba a touché son bonheur du bout des pattes, mais ses bons Samaritains ont été rattrapés par un énième obstacle. Cette fois, un problème de transport empêche le canidé de rentrer chez lui.

En effet, Sarra ne parvient pas à trouver de parrain de vol pouvant accompagner Samba à Nice en partant de la Tunisie, et ce, malgré la prise en charge de tous les frais.

Par conséquent, le toutou très attendu n’a toujours pas rejoint ses proches. Sarra a donc lancé un appel à l’aide pour quiconque pourrait faire évoluer cette situation : « Pas de frais. Tout est pris en charge, vous serez assistés à l'embarquement et à l'arrivée », précisait-elle sur Facebook.