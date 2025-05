Un an après son sauvetage, ce chien ayant connu l’enfer a la certitude qu’il ne reverra plus son bourreau

Le personnel de la RSPCA est expérimenté dans le sauvetage d’animaux. Il est fréquemment constaté à des cas difficiles, comme celui de Rusty. Le chien était dans un état catastrophique au moment de son sauvetage et a eu besoin de soins continus pour se rétablir. Aujourd’hui, il est méconnaissable et plus encore, justice lui a été rendue.

Le quadrupède a parcouru un long chemin pour en arriver jusque-là. Il vivait autrefois dans des conditions inimaginables au sein d’une maison à Londres (Angleterre). Des signalements ont mené les enquêteurs de la RSPCA vers lui et, au mois de mai 2024, des policiers sont intervenus pour secourir l’animal.

L’enfer sur terre

En pénétrant dans le logement, ils ont fait face à une scène d’horreur. La cuisine, dans laquelle Rusty était enfermée, était jonchée de détritus et d’excréments. L’animal vivait au milieu de cela et tentait de survivre comme il le pouvait. On pouvait voir chaque os de son squelette tant il était maigre. Il n’avait ni accès à la nourriture, ni à l’eau. Une véritable torture.

Rusty a rejoint un centre d’urgence pour être soigné. Il a bénéficié d’un régime alimentaire adapté pour reprendre du poids petit à petit et a été traité pour divers problèmes. Son état s’est considérablement amélioré, mais il restait encore quelque chose à régler.

Une justice rendue

Rusty devait être reconnu comme victime face à la justice. Il a obtenu gain de cause un an plus tard, lorsque son propriétaire a été condamné pour « ne pas avoir assuré le bien-être d'un animal et avoir causé des souffrances inutiles à un animal domestique », rapportait le Somerset Live.

Rusty, de son côté, est totalement libéré de son ancienne vie. Il va pouvoir être placé à l’adoption et tout recommencer au sein d’une famille aimante.