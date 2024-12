Un American Bully affamé et obligé de dormir à même le sol a droit à une seconde chance après l'intervention des forces de l'ordre

C’est la fin du cauchemar et le début d’une nouvelle vie, loin de la peur et de la maltraitance, que connaît un chien libéré par les forces de l’ordre dans un logement rouennais. Le quadrupède était manifestement sous-alimenté par ses maîtres et forcé à passer ses nuits dans la cave, sans couchage digne de ce nom. Une association locale de protection animale l’a pris en charge.